FreeBuds Pro 3 : Huawei lance de nouveaux écouteurs haut de gamme sans devoir casser sa tirelire

Les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei ont été présentés ce jeudi. Disponibles à 200 euros, ils s'avèrent plus accessibles que les modèles à 300 euros que proposent la concurrence.

Huawei n’en finit pas avec ses annonces. Ce jeudi 14 septembre, le constructeur chinois organisait une conférence à Barcelone autour du design et des appareils à porter. Forcément, ça a été l’occasion pour la firme de présenter une nouvelle montre Huawei Watch GT 4, une déclinaison or de la Huawei Watch Ultimate, des lunettes Huawei Eyewear 2, mais également les derniers écouteurs sans fil de la marque, les Huawei FreeBuds Pro 3.

Ces nouveaux écouteurs arrivent sur le marché plus d’un an après la dernière génération d’écouteurs les plus haut de gamme proposés par Huawei, les FreeBuds Pro 2.

Sur le papier, on retrouve le format et les caractéristiques propres aux écouteurs de la firme avec un design à tiges et au format intra-auriculaire. On va par ailleurs retrouver la même tige légèrement rectangulaire, que sur les précédents modèles « Pro » de Huawei. De quoi permettre notamment des contrôles par pincement, mais aussi par glissement afin de gérer le volume. Pour le boîtier, le fabricant a réussi à le rendre un peu plus compact en rognant sur un volume de l’ordre de 4,5 %.

Comme c’était déjà le cas sur les précédents modèles, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont dotés d’un système avec deux haut-parleurs par écouteur : un transducteur dynamique de 11 mm qui va se charger des fréquences graves et médiums, sous les 14 Hz, et un transducteur planaire qui va pouvoir monter quant à lui jusqu’à des fréquences sonores de 48 kHz.

Des écouteurs certifiés Hi-Res Audio Wireless

À ce titre, les Huawei FreeBuds 3 sont certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce à une compatibilité avec le codec LDAC, mais également avec le L2HC 2.0, propre à Huawei. De quoi permettre une transmission jusqu’à un débit de 990 kbps, contre 356 kbps pour les écouteurs Bluetooth classiques. Notons cependant que, contrairement aux générations précédentes, Huawei ne s’est cette fois pas associé à Devialet pour développer la signature sonore de ses écouteurs. Il faut dire que la firme française a annoncé cette semaine sa propre génération d’écouteurs sans fil, les Gemini II.

Les écouteurs de Huawei sont bien évidemment dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Là aussi, la firme indique avoir amélioré sa formule, permettant de réduire le bruit sourd des avions ou des trains de l’ordre de 5 dB et avoir amélioré la suppression des bruits du vent de l’ordre de 80 %.

Notons par ailleurs que les Huawei FreeBuds Pro 3 sont compatibles avec le Bluetooth multipoint et proposent jusqu’à 31 heures d’autonomie avec le boîtier ou 6,5 heures avec les écouteurs seuls.

Les Huawei FreeBuds Pro 3 seront disponibles le 18 octobre prochain au tarif de 199 euros en France. Un prix qui se veut plutôt raisonnable face à la montée des tarifs des écouteurs haut de gamme chez Apple, Bose ou Sony depuis un an. Ils seront proposés en trois coloris : blanc, noir ou bleu.

NB. Notre journaliste a écrit cet article dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei. La marque n’a pas été impliquée dans la rédaction de cet article.

