Huawei déstocke déjà ses smartphones et tablettes sortis en mai dernier

Huawei prolonge les soldes d’été et affiche jusqu’à -50 % sur sa boutique en ligne. Mieux, la marque accompagne ces remises de beaux cadeaux. Voici donc les bons plans à ne surtout pas manquer jusqu’au 31 juillet.

Les soldes tirent à leur fin, mais il est encore temps de faire le plein de bonnes affaires. Et c’est du côté de Huawei que ça se passe. La marque ne se contente pas de brader ses anciens modèles, mais affiche toutes ses dernières sorties de 2024, même les plus premium, avec de belles remises.

Voici les meilleures offres à saisir avant le 31 juillet :

En bonus, si vous souscrivez à sa newsletter, Huawei vous fait profiter d’un coupon de réduction supplémentaire de 10 euros.

Tablette MatePad 11,5”S : un sublime écran à effet papier de 11,5 pouces

Les amateurs de dessin en sont convaincus, rien ne peut égaler la sensation d’un crayon sur une feuille de papier. Avec sa nouvelle MatePad 11,5”S lancée en mai dernier, Huawei vous permet de retrouver ce plaisir. Une prouesse permise par son stylet M-Pencil 3 livré avec la tablette, ainsi que par son écran PaperMatte FullView 2,8K de 11,5 pouces.

Autant d’atouts auxquels s’ajoutent un revêtement anti-reflet et un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz. Avec en prime l’application de graphisme GoPaint intégrée et optimisée pour ce modèle, tout est réuni pour créer comme un Pro.

Huawei a aussi pensé à la productivité et offre avec sa MatePad 11,5”S une version améliorée de l’application Notes, ainsi qu’un clavier détachable. Stylet ou clavier, pour rédiger vos notes, vous avez donc le choix. Et pour vos réunions en visio, la marque a opté pour une caméra frontale de 8 mégapixels, 2 microphones, ainsi que 4 haut-parleurs.

Alimentée par une large batterie de 8800 mAh, cette tablette peut vous accompagner toute la journée dans vos déplacements. Car en dépit de sa taille, ce modèle est plutôt fin et léger avec ses 6,2 mm d’épaisseur et ses 510 grammes.

Jusqu’au 31 juillet, cette excellente tablette est affichée sur la boutique en ligne de Huawei à seulement 459,99 euros au lieu de 499,99 euros.

Smartphone Pura 70 : des photos à couper le souffle

Huawei a très vite compris combien la photo est essentielle pour les utilisateurs. Tous ses modèles haut de gamme sont exemplaires sur ce point et le nouveau Pura 70 ne fait pas figure d’exception.

Cap sur son bloc photo aux allures futuristes. Au premier coup d’œil, difficile de passer à côté de son monumental capteur de 1/1,3 pouce, capturant à 50 mégapixels. Associé à un stabilisateur optique d’image (OIS), celui-ci promet des clichés lumineux, nets et hautement détaillés, même à la tombée de la nuit.

Les prises de vue à ultra grand-angle sont quant à elles assurées par un capteur de 13 mégapixels. Pour compléter cette belle configuration, Huawei a misé sur un téléobjectif périscope de 12 mégapixels avec OIS, zoomant jusqu’à x5 en optique et x50 en numérique. Et grâce au moteur Huawei XD Motion, la capture est quasi-instantanée. Un atout pour immortaliser des performances sportives ou simplement les périples de votre chat.

Le Pura 70 étant livré de base avec 256 Go, vous avez pleine latitude pour mettre à l’épreuve vos talents de vidéastes. D’autant que ce smartphone filme jusqu’en 4K, en HDR, et améliore automatiquement le rendu de vos vidéos. De quoi épater vos proches et votre communauté.

Une configuration premium donc, permise avant tout par l’intégration d’un puissant SoC, le Kirin 9000S1, renforcé sur ce modèle par 12 Go de RAM.

Mais la partie photo n’est pas le seul atout du Pura 70. Huawei a aussi soigné son affichage en optant pour un lumineux écran OLED LTPO de 6,6 pouces. De quoi regarder ses séries préférées confortablement installé au bord de la piscine, ce smartphone étant en prime résistant à l’eau (IP68).

Pura 70 Pro et Ultra : une fiche technique des plus musclées

Milieu de gamme de la série, le Pura 70 Pro reprend globalement tous les arguments du Pura 70, mais gagne quelques avantages supplémentaires. En dotant ce modèle de la performante puce Kirin 9010, Huawei a pu améliorer sensiblement la partie photo. Le téléobjectif passe alors de 12 à 48 mégapixels et étend la portée de son zoom numérique à x100. Les détails les plus éloignés ne peuvent lui échapper.

La marque a profité de cette évolution pour décupler le stockage à 512 Go sur le Pura 70 Pro. Déjà confortable, l’écran bénéfice aussi de quelques centimètres en plus et passe à 6,8 pouces. Côté autonomie, la batterie dispose de la charge rapide 100 W en plus de la charge sans fil 50 W déjà présente sur le Pura 70.

Vous en voulez encore plus ? Place au Pura 70 Ultra. Sur ce modèle premium, rien ne manque à l’appel. Avec la puce Kirin 9010 et 16 Go de RAM, la puissance est au rendez-vous. L’appareil photo offre ce qui se fait de mieux en la matière : un triple module de 50 + 40 + 50 mégapixels, avec un capteur principal rétractable et un téléobjectif doté d’un macro époustouflant zoomant x35. C’est sans compter sa charge sans-fil ultra-rapide portée à 80 W.

Le plein de cadeaux avec les Pura 70

Jusqu’au 31 juillet, Huawei fait chuter les prix de cette série haut de gamme et les accompagne de belles surprises :

le Pura 70 est disponible à 899 euros au lieu de 999 euros et s’accompagne d’une coque, ainsi que d’une paire de FreeBuds Pro 3 offerts ;

le Pura 70 Pro est accessible à 1099 euros au lieu 1199 euros, avec une paire de FreeClip et une coque offertes ;

le Pura 70 Ultra est proposé à 1399 euros au lieu 1499 euros, avec une paire de FreeClip et une coque offertes.

Une fois le modèle de votre choix reçu, pour faire le plein d’applications mobiles sur les Huawei Pura 70 et la MatePad 11.5’’S, c’est très facile : découvrez les meilleures astuces de Frandroid sur ce point.