Un responsable de Huawei a affirmé que près de deux tiers des réseaux 5G lancés commercialement en dehors de Chine reposaient sur les infrastructures de sa firme.

En 2019, le déploiement de la 5G s’accélère, même en France où sa disponibilité commerciale n’est cependant pas attendue avant 2020. Dans ce secteur, Huawei est le grand leader depuis un bon bout de temps.

À tel point que — comme le relate TechCrunch — Ryan Ding, le responsable de la division télécoms du géant chinois, affirme que presque deux tiers des réseaux 5G lancés commercialement en dehors de la Chine utilisent les équipements de Huawei. La firme se targue notamment de pouvoir fournir une solution de bout en bout aux opérateurs.

Huawei affirme notamment avoir conclu 50 contrats sur la 5G en dehors de ses terres natales, notamment en Corée du Sud, en Suisse, au Royaume-Uni ou en Finlande.

Devant la concurrence

On se souvient notamment qu’au début du mois de juin, Nokia estimait avoir dépassé Huawei en signant 42 contrats alors que, à ce moment-là, les négociations conclues par le leader chinois étaient estimées à 40.

Le milieu de la 5G est donc extrêmement disputé et particulièrement stratégique. C’est notamment pour freiner le développement de Huawei sur ce terrain-là que les États-Unis ont interdit toutes entreprises américaines de travailler avec la firme chinoise. Cette décision s’inscrit dans un conflit géopolitique opposant Washington et Beijing et on devrait en apprendre plus à l’occasion du sommet du G20 qui se tient en fin de semaine.

Notons que de son côté, le gouvernement français « n’a rien à de précis à reprocher à Huawei ».