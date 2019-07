Huawei a déposé deux nouveaux noms de marques laissant imaginer des améliorations au niveau de la vidéo. Le timing semble parfait pour une intégration dans sa prochaine gamme, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.

Huawei a clairement mis un grand coup au marché de la photo sur smartphone en élevant la barre très haut en 2018 avec son P20 Pro. Le smartphone est resté très longtemps en tête du classement DxOMark et a poussé les autres constructeurs à se mettre au niveau sur ce point. Cette année, il se pourrait que Huawei continue sur sa lancée et tente d’élever la compétition au niveau de la capture vidéo.

Le média néerlandais Let’s Go Digital a découvert que le groupe avait déposé deux nouvelles marques auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Les deux marques en question sont Cine Lens et Camera Matrix avec sont respectivement décrits avec les sujets « photographie cinéma ; objectifs pour enregistrement, reproduction et traitement du son, des images et / ou de données ; smartphones ; caméscopes ; appareils photo » pour le premier et « objectifs ; appareils photo ; smartphones » pour le second.

Un objectif dédié ?

À partir de là, on ne peut que faire des suppositions, mais ces marques tendent à faire penser que Huawei s’intéresse de près à la capture « cinéma » sur smartphones. On pourrait imaginer que ces marques ont été posées afin de mettre un nom sur de nouvelles propriétés optiques pour smartphones. Une des hypothèses envisagée est l’ajout d’une lentille anamorphique afin de créer un effet cinémascope aux enregistrements vidéos.

Au vu du moment de dépôt de la marque, il n’est pas saugrenu d’imaginer que ces marques puissent concerner le Huawei Mate 30 ou le Huawei Mate 30 Pro, attendus au cours du mois d’octobre.

Pour mémoire, les précédentes rumeurs indiquent que le Mate 30 devrait embarquer un SoC Kirin 985 gravé en 7 nm EUV et un écran particulièrement incurvé.

En dehors des deux marques qui ont bien été déposées, tout cela reste néanmoins à prendre au conditionnel pour le moment, en attendant le lancement de cette nouvelle gamme dans les mois à venir.