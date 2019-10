Article sponsorisé par Orange

Le dernier-né de Huawei sur le segment milieu de gamme pose enfin ses valises en France. Avec un prix de lancement alléchant qui plus est, calé à 399 euros. Et pour fêter l’arrivée du Huawei Nova 5T, Orange et Sosh mettent en place une offre spéciale des plus intéressantes.

Deux semaines seulement après son officialisation en France, le Huawei Nova 5T débarque dans nos vertes contrées. Bien qu’il soit disponible chez tous les e-commerçants, Orange et sa filiale Sosh tirent sans problème leur épingle du jeu pour le lancement de l’appareil. Ainsi, les 800 premiers clients (400 pour Sosh, 400 pour Orange) à commander un Huawei Nova 5T et à souscrire à un nouveau forfait mobile se verront offrir une caméra Envizion 360 Huawei.

Le Huawei Nova 5T avec une caméra Envizion 360 Chez Orange

Le Huawei Nova 5T avec une caméra Envizion 360 Chez Sosh

Le Huawei Nova 5T en détail

On vous parlait de son prix, mais ce n’est pas le seul atout que le Huawei Nova 5T cache dans sa manche. Il faut dire que Huawei livre ici un smartphone au rapport qualité/prix efficace. En atteste la note de 8/10 que lui a attribué la rédaction lors de son test.

Huawei a particulièrement soigné le design. Quasi-borderless, le Nova 5T mise sur un poinçon loin d’être imposant dans le coin supérieur gauche, offrant ainsi à l’utilisateur une meilleure appréciation de la dalle LCD Full HD+ de 6,26 pouces. Le lecteur d’empreintes se glisse sur la tranche droite du smartphone, au niveau du pouce pour les droitiers et de l’index pour les gauchers. Cette série de petits détails fait du Nova 5T un smartphone particulièrement agréable à prendre en main.

Le Nova 5T se démarque également du côté de ses performances. S’appuyant sur un Kirin 980 et 6 Go de mémoire vive, le bébé de Huawei reste parfaitement fluide en navigation web, comme en jeu, aussi bien 2D que 3 D. Fort d’une batterie de 3 750 mAh, le Nova 5T peut tenir jusqu’à 2 jours à usage normal. D’autant que l’interface EMUI optimise son endurance et que la perte d’autonomie est faible lorsque l’appareil est en veille.

Un excellent appareil photo pour un smartphone à moins de 400 euros

Quant à la photographie, Huawei mise sur un quadruple capteur à l’arrière de son Nova 5T. Le module se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8), dont les clichés en 12 mégapixels affichent un rendu particulièrement lumineux et sans bruit numérique grâce à la fusion de pixels. À ses côtés se glisse une caméra ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2), qui est correcte tant dans les couleurs que l’exposition. Le test de la rédaction montre également que le capteur macro de 2 mégapixels se révèle efficace dans de bonnes conditions lumineuses. Le dernier capteur (2 mégapixels) dédié à la gestion de la profondeur offre une bonne détection des visages pour le mode portrait, quelle que soit l’exposition.

Une caméra Envizion 360 offerte pour les premiers acheteurs

Disponible dès aujourd’hui chez Orange et Sosh, le Huawei Nova 5T bleu dans sa version 6 + 128 Go affiche un prix de 399 euros. Et les 400 premiers à le commander chez l’un des deux opérateurs avec un forfait mobile repartiront avec une caméra 360 Huawei en plus de leur smartphone.

Le Huawei Nova 5T avec une caméra Envizion 360 chez Sosh

Le Huawei Nova 5T avec une caméra Envizion 360 chez Orange

Disponible habituellement à 89,99 euros, l’Envizion 360 de Huawei s’appuie sur deux caméras avec un objectif grand-angle de 210 degrés qui réalisent des prises de vue à 185 degrés aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale pour un résultat global à 360°. Compatible avec le Nova 5T grâce à son port USB Type-C, l’Envizion 360 intègre 4 effets différents : fisheye, planète, VR et panoramique.

Un même téléphone pour plusieurs offres mobiles

Malgré son prix très attractif de 399,90 euros, Orange et Sosh mettent également en place des facilités de paiement pour les futurs acquéreurs. Il est effectivement possible de payer de 4 à 24 fois sans frais son Huawei Nova 5T chez Sosh en souscrivant à n’importe quel forfait. Des offres mobiles allant du forfait à 4,99 euros par mois (2 heures d’appel, SMS/MMS illimités et 100 Mo de data 4G, sans engagement) au forfait à 24,99 euros par mois ( appels et SMS/MMS illimités, 50 Go de data 4G, SMS illimités vers l’Europe, appels illimités vers les USA, le Canada et l’Europe).

De son côté, Orange propose le smartphone à 69 euros pour tous ceux qui adhèrent à un forfait mobile de 50 Go de data 4G, avec appels illimités depuis la France (avec les DOM) et l’Europe, et SMS/MMS illimités depuis la France et l’Europe. Ce forfait est disponible au prix de 29,99 euros par mois pendant un an, puis 44,99 euros la deuxième année, pour tout engagement de 24 mois. Il est également possible de profiter gratuitement d’une deuxième carte SIM pour utiliser de la data, très pratique pour les tablettes ou certaines montres connectées.