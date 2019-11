Le Huawei Mate X commence à être disponible en Chine. L’occasion de découvrir ses conditions d’utilisation, et notamment le prix pour remplacer son écran : environ 1000 dollars.

L’année 2019 aura été marquée par l’arrivé de la première génération de smartphones pliables avec surtout les Samsung Galaxy Fold et Huawei Mate X. Après une présentation en début d’année, ce dernier a enfin commencé sa commercialisation en Chine, où il s’est retrouvé en rupture de stock après quelques minutes.

Pour le moment, ces appareils se rapprochent plus de l’objet de luxe, au sens propre du terme, que du smartphone grand public, avec un prix très élevé à l’achat, de 17 000 yuans en Chine soit 2 200 euros HT environ pour le Mate X.

Les prix des réparations

Huawei a dévoilé sur son site le prix des réparations selon le composant à remplacer. Sans surprise, c’est l’écran pliable qui coûte très cher puisqu’il sera facturé 7 080 yuans, soit 900 euros environ, c’est-à-dire un peu plus cher que l’iPhone 11 d’Apple complet. Il s’agit du prix pratiqué par le SAV directement, intégrant donc le prix du composant, mais aussi la main d’œuvre pour le changer.

Les autres composants du smartphone sont plus classiques, et donc à un prix plus raisonnable : 278 yuans pour la batterie (35 euros environ), 361 yuans pour le châssis (45 euros environ) ou 698 yuans pour le module photo (90 euros environ).

Comme pour Samsung, il faudra donc prendre particulièrement soin de l’appareil et éviter tout problème, en particulier avec l’écran. Rappelons que chez Huawei, l’écran est toujours visible à l’extérieur puisque le smartphone n’intègre que l’écran pliable : déplié en mode tablette, ou plié vers l’extérieur en mode smartphone.