À quelques jours de l’officialisation du Nova 6 en Chine, Huawei a d’ores et déjà publié certains visuels et quelques caractéristiques de son futur smartphone milieu de gamme. Un appareil qui rappelle fortement le Honor View 30 dévoilé la semaine dernière.

Alors que le Nova 5 a été présenté en Chine en juin dernier, le constructeur chinois continue de multiplier les références et passe déjà à la génération suivante. Huawei a ainsi dévoilé sur son site de e-commerce certaines caractéristiques de son prochain smartphone milieu de gamme, le Huawei Nova 6.

Comme souvent avec les smartphones de la gamme Nova, le Nova 6 partage certaines caractéristiques avec la seconde marque du groupe Huawei. Ainsi, le smartphone devrait reprendre certaines caractéristiques de Honor View 30 et View 30 Pro annoncés la semaine dernière en Chine. C’est le cas notamment de l’écran percé en façade avec un double module photo pour les selfies.

Un écran percé comme le Honor View 30 Pro

Huawei a annoncé que ce poinçon permettrait d’intégrer deux modules, un grand-angle et de 32 mégapixels, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Une configuration photo similaire à celle des deux derniers modèles de Honor. Par ailleurs, la page Vmall permet de découvrir les configurations de stockage du Huawei Nova 6. Celui-ci devrait être proposé avec 128 ou 256 Go. Il sera également proposé en quatre coloris — bleu, noir, rouge et blanc nacré — et sera disponible en version 4G ou 5G.

On pourra noter des différences avec le Honor View 30 et View 30 Pro dans le module photo. Celui du Nova 6 se fait en effet plus fin, même s’il est lui aussi positionné à la verticale en haut à gauche du dos. S’il intègre trois modules différents, on ignore encore leurs caractéristiques. Le site GSM Arena rapporte cependant qu’on peut y lire les mentions « AI Camera | OIS Tele », indiquant qu’on y retrouvera un zoom avec stabilisation optique.

Le Huawei Nova 6 devrait être présenté officiellement le 5 décembre prochain. On ignore encore si le smartphone sera distribué en France. Dans tous les cas, il ne devrait pas proposer les services mobiles Google. Un frein qui n’a cependant pas empêché Huawei d’annoncer la disponibilité en France de son dernier modèle haut de gamme, le Mate 30 Pro.