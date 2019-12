Huawei confirme (presque) que le P40 profitera d’une batterie au graphène

Dans un tweet publié ce samedi, puis rapidement supprimé, Huawei a confirmé que le P40 embarquera une batterie utilisant du graphène pour une recharge très rapide, en seulement 45 minutes.

Cela fait désormais plusieurs années que les constructeurs, Huawei en tête, s’intéressent au graphène pour leurs batteries. Ce matériau présente l’intérêt de proposer une meilleure conductivité et surtout de moins chauffer que les métaux actuellement utilisés dans les batteries de smartphones.

Ce samedi, c’est le compte Twitter français de Huawei qui a annoncé que le Huawei P40 devrait bien profiter d’une batterie utilisant du graphène. Le tweet — supprimé depuis — a cependant été repéré par le site Phone Arena. « Huawei va être le premier à sortir un smartphone haut de gamme équipé d’une batterie au graphène. C’est la promesse de batteries plus résistantes, endurantes et plus petites, mais aussi de recharges beaucoup plus rapides », expliquait le message publié par Huawei France.

Le compte Twitter de Huawei reprenait en fait un article de nos collègues de Futura Sciences basé sur les observations de Yash Raj. Le leaker affirme avoir déjà pu prendre en main le Huawei P40 qui sera équipé d’une batterie de 5000 mAh utilisant du graphène, accompagnée d’un chargeur 50W pour une charge complète à 100 % en seulement 45 minutes.

Reste à savoir pourquoi le tweet de Huawei France a été supprimé entre temps. Ou le Huawei P40 n’aura en fait pas de batterie au graphène et il s’agissait d’une erreur de la part de la branche française du constructeur, ou il s’agit pour l’instant de ne pas commenter les rumeurs, le smartphone n’étant pas attendu avant le premier trimestre 2020. Nous avons posé la question à Huawei France et mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Rappelons que le Huawei P40 sera présenté officiellement en France à la fin du mois de mars.