Huawei P40 Pro : un zoom optique 10x serait bien au programme

D'après le leaker Ice Universe, le Huawei P40 Pro profiterait d'un appareil photo au dos de 16 mégapixels adossé à un téléobjectif capable nativement de monter jusqu'à un zoom 10x. Cela équivaudrait à une focale de 270 mm particulièrement longue.

Depuis quelques jours, les premières fuites à propos des Huawei P40 et P40 Pro commencent à émerger. Après qu’on a appris que les smartphones seront présentés lors d’un événement qui aura lieu à Paris à la fin du mois de mars 2020, ce sont les premiers rendus 3D des appareils qui ont été publiés.

Cette fois, c’est au tour du leaker Ice Universe de dévoiler quelques informations concernant le module photo arrière du Huawei P40 Pro. Dans un tweet publié ce vendredi, il affirme que le smartphone profitera d’un appareil photo de 16 mégapixels associé à un téléobjectif permettant un zoom optique 10x par rapport au module principal. De quoi assurer potentiellement une focale équivalent 270 mm.

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches

— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019