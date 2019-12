Huawei : belle hausse du chiffre d’affaires en 2019 mais 2020 fait peur

Huawei estime à 18 % la hausse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2019. Un beau résultat, mais celui-ci est inférieur aux premières prévisions de la firme qui craint une année 2020 compliquée.

Malgré l’embargo américain qui le plombe, Huawei termine 2019 sur une belle note pour ses finances. On apprend en effet dans Reuters que la firme chinoise estime à 18 % la progression de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année qui s’achève.

Selon ces prévisions, le chiffre affaires de Huawei atteindrait ainsi les 850 milliards de yuans, soit près de 7 milliards d’euros. Avec de gros revenus et une importante progression, tout semblerait aller pour le mieux, mais ce n’est pas tout à fait le cas.

Cette hausse de 18 % est moins importante que celle anticipée en début d’année par le géant chinois qui, en outre, avait connu une augmentation de son chiffre d’affaires de 19,5 % en 2018.

Survivre et prospérer

Reuters précise que ces données ont été révélées dans un message envoyé aux employés de la firme pour leur souhaiter de bonnes fêtes du Nouvel An. Il y était notamment indiqué que 2020 serait « une année difficile ». « L’environnement externe devient plus complexe que jamais et la pression à la baisse sur l’économie mondiale s’est intensifiée », écrit par ailleurs Eric Xu, président tournant de Huawei.

Sur le long terme, le gouvernement américain continuera de réprimer le développement des technologies de pointe — c’est un environnement difficile pour la survie et la prospérité de Huawei.

Eric Xu affirme que le groupe sera au taquet pour développer ses Huawei Mobile Services — en alternative aux services Google dont ses appareils sont privés à l’égard du Mate 30 Pro — qu’il considère être « le fondement de notre capacité à vendre des appareils intelligents dans les marchés en dehors de Chine ».