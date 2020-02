EMUI 10 : pas de mise à jour pour les Huawei Mate 9 et Mate 9 Pro

Contrairement à ce que laissait croire un post sur le compte Instagram de Huawei, les Mate 9 et Mate 9 Pro ne recevront pas la mise à jour vers EMUI 10. Fausse joie.

La semaine dernière une rumeur laissait entendre que les Mate 9 et Mate 9 Pro de Huawei recevraient EMUI 10, la dernière version du logiciel maison, basée sur Android 10. La source mentionnait un commentaire posté sur le compte Instagram officiel de la marque. En termes de fiabilité, on ne peut pas trouver mieux. Enfin, en principe.

Car aujourd’hui, le site Huawei Central assure que les Mate 9 et Mate 9 Pro ne recevront pas la mise à jour vers EMUI 10. Source : Huawei himself. Le géant chinois explique que le commentaire posté sur Instagram était en réalité une réponse générée automatiquement. Dommage.

Circuit classique

Si les fans peuvent blâmer l’erreur de communication, l’absence d’EMUI 10 sur les Mate 9 et Mate 9 Pro reste logique. Huawei s’en tient tout simplement à son calendrier. Depuis toujours, le géant chinois assure deux mises à jour majeures après la commercialisation de ses smartphones. Cette limitation se justifie notamment par le retard technique de certains produits.

Un processeur vieux de trois ans ne supporte pas toujours très bien la dernière version d’Android. Pour conserver une bonne expérience d’utilisation, Huawei (comme la plupart des constructeurs) se limite donc à deux mises à jour majeures. En réalité, sur le marché, seuls Google, OnePlus et Essential proposent trois mises à jour majeures. Leurs logiciels relativement proches d’une version pure d’Android nécessitent sans doute moins de ressources.

Les Mate 9 et Mate 9 Pro, lancés en 2017 sous Android 7, ont déjà reçu Android 8 Oreo et Android 9 Pie. Aucune raison donc a priori de leur fournir Android 10. Peut-on blâmer Huawei ? Pas du tout. D’autant que le constructeur figure parmi les plus réactifs du marché sur le suivi des mises à jour, mais aussi le plus généreux. Il suffit de consulter la liste des smartphones Huawei mis à jour sur Android 10 pour s’en rendre compte. Fin décembre, Huawei annonçait plus de 10 millions de smartphones de son cru sous Android 10. Pas mal non ?