Huawei MatePad Pro : les prix et disponibilités en Europe dévoilés

La dernière tablette de Huawei est confirmée pour l'Europe.

Déjà présentée en Chine en novembre dernier, la Huawei MatePad Pro a été présentée pour l’Europe par Richard Yu lors de la conférence qui aurait dû avoir lieu dans le cadre du MWC 2020. C’était l’occasion pour la marque de rappeler les avantages de sa tablette tactile et d’annoncer ses prix et sa date de sortie.

Premium sur tous les aspects

La Huawei MatePad Pro se veut ultra premium, autant dans le choix de ses composants que dans son design. Le point le plus marquant est bien sûr son grand écran LCD de 10,8 pouces qui recouvre 90 % de la surface avant, avec des bordures de 4,9 mm seulement (contre plus de 8 mm pour l’iPad) et un appareil photo frontal intégré sous forme de petite bulle dans un coin de l’écran. Si on peut regretter l’absence d’une dalle OLED, cet écran LCD devrait couvrir l’ensemble du gamut DCI-P3 et affiche une définition de 2560 x 1600 pixels.

À l’intérieur, on retrouve un SoC Kirin 990 (le même que sur le Mate 30 Pro), un double capteur photo au dos (le module principal comporte un capteur de 13 Mpx et une optique avec une ouverture de f/1,8), 6 à 8 Go de RAM, 128 à 512 Go de stockage et une batterie de 7250 mAh. Cette dernière peut être rechargée par câble (à 40 W) ou sans fil (à 27 W), ou servir de batterie externe grâce à la charge sans fil inversée.

Logiciel et accessoire

Comme toute tablette haut de gamme en 2020, la Huawei MatePad Pro embarque son lot d’accessoires, dont un support clavier magnétique et un stylet. La partie logicielle a également été particulièrement travaillée avec un système de double écran pour une même application ou encore une intégration de l’écosystème Huawei permettant de récupérer simplement des données d’un smartphone de la même marque.

Notez cependant que Huawei n’a toujours pas récupéré sa licence Android et la Huawei MatePad Pro n’est donc pas livrée avec le Google Play Store ni les Google Play Services.

À partir de 549 euros

La Huawei MatePad Pro sera disponible en avril 2020 en Europe à un prix variant de 549 euros à 949 euros selon la configuration :

Wifi 4/128 Go : 549 euros

Wifi 8/256 Go : 649 euros

Wifi 8/256 Go + stylet : 749 euros

4G 6/128 Go : 599 euros

4G 8/256 Go : 699 euros

5G 8/256 Go : 799 euros

5G 8/512 Go : 949 euros

Concernant les accessoires, comptez 99 euros pour le stylet de 129 euros pour le Smart Keyboard.