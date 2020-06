Huawei P30 Pro ou P40 Pro ? Bien choisir son smartphone Huawei chez Bouygues

Quelle sont les différences entre le Huawei P30 Pro sorti l’année dernière et le Huawei P40 Pro 5G sorti il y a quelques semaines ? Que ce soit en termes de design, de fiche technique, de photo ou encore de prix, on fait le point. Et on vous explique comment adoucir la facture en les associant à un forfait Sensation chez Bouygues Telecom.

Huawei, comme les autres grandes marques de smartphones, sort chaque année un nouveau smartphone haut de gamme, un porte-étendard qui embarque toutes les dernières innovations du moment. L’année dernière, c’était le Huawei P30 Pro. Et cette année, c’est le Huawei P40 Pro.

Ces deux appareils sont disponibles chez Bouygues Telecom et il est possible de faire baisser considérablement leur prix en les associant à un forfait Sensation Avantages Smartphones. Le Huawei P30 Pro est ainsi disponible à 71 euros (+8 euros par mois pendant 24 mois) avec un forfait 70 Go à 30,99 euros par mois la première année puis 45,99 euros par mois la deuxième année, tandis que le Huawei P40 Pro est disponible à 199,90 euros (+8 euros par mois pendant 24 mois) avec le même forfait, aux mêmes prix par mois.

Voici les principales différences entre les deux appareils et à quel profil d’acheteurs ils s’adressent.

Design : l’efficacité et les dernières tendances

Le Huawei P30 Pro comme le Huawei P40 Pro sont deux smartphones haut de gamme. L’un comme l’autre dispose donc d’un design soigné et de matériaux haut de gamme. Le Huawei P30 Pro est peut-être désormais légèrement plus daté dans son design que le P40 Pro : sur sa face avant, la caméra frontale est logée dans une encoche centrale. Sur le P40 Pro, un poinçon situé en haut à gauche de l’écran embarque deux caméras selfie.

Dans les deux cas, cette caméra frontale se fait vite oublier tant l’écran — AMOLED sur les deux appareils — est beau, avec des bordures d’écrans réduites à leur strict minimum. Malgré son année d’existence, le P30 Pro n’a pas grand-chose à envier au P40 Pro : sa coque en verre est toujours aussi agréable à prendre en main. C’est tout juste s’il semble moins « dans l’air du temps » que son petit frère.

Puisqu’on parle de design, le Huawei P30 Pro a un avantage de taille sur le P40 Pro : son bloc photo arrière est plus discret. Le P40 Pro avec son immense module ne peut pas en dire autant… Mais ce qu’il perd en design, il le gagne en performances photo.

À qui s’adressent ces deux téléphones ? Pour résumer, on conseillerait le Huawei P40 Pro à ceux qui veulent un smartphone avec un design au goût du jour, notamment avec le capteur photo intégré dans l’écran. Le Huawei P30 Pro est parfait pour ceux qui veulent simplement un beau smartphone sans se soucier de la dernière mode en cours. Les deux appareils, on le répète, bénéficient d’une prise en main et d’un toucher extrêmement agréable.

Fiche technique et logiciel : quelles différences entre les Huawei P40 Pro et P30 Pro ?

Logiquement, le Huawei P40 Pro profite d’une fiche technique plus actuelle que son prédécesseur. La principale différence se situe au niveau du processeur : le Huawei P40 Pro est équipé du Kirin 990 compatible avec la 5G, alors que le Huawei P30 Pro est lui équipé du Kirin 980. En réalité, ce dernier est encore parfaitement fluide, mais il ne pourra profiter de la 5G. Du côté de l’écran, Huawei mise toujours sur une excellente dalle OLED pour ses flagships. Celui du Huawei P40 Pro est un peu plus grand que celui du Huawei P30 Pro (6,58 contre 6,47 pouces), dispose de bords encore plus incurvés, et il profite surtout d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Une nouveauté appréciable, qui rend difficile le retour à des écrans 60 Hz. Pour ce qui est de l’autonomie, les deux flagships font jeu égal : les batteries mesurent 4 200 mAh et se chargent avec une capacité maximum de 40 watts. Cela permet de récupérer environ 70 % de batterie en 30 minutes seulement.

Sur la partie logicielle, le Huawei P40 Pro est sorti avec la dernière version d’EMUI, la 10.1. Celle-ci apporte quelques nouveautés qui viennent renforcer l’écosystème Huawei. Cette même version est en cours de déploiement sur le Huawei P30 Pro. Toutefois, le Huawei P30 Pro est le dernier smartphone de la marque à disposer des services de Google, en raison de l’embargo américain contre Huawei. Le Huawei P40 Pro vient, lui, équipé des Huawei Mobile Services (HMS), avec sa propre boutique d’applications, l’AppGallery. Cette dernière continue de s’étoffer, mais reste pour l’instant moins complète que ce l’on trouve sur le Huawei P30 Pro.

À qui s’adressent ces deux téléphones ? Le Huawei P40 Pro s’adresse ainsi aux personnes souhaitant profiter des dernières avancées technologiques (90 Hz, 5G, performances photos inédites) et qui n’ont pas peur d’installer librement des applications. Le Huawei P30 Pro lui est plutôt conseillé à celles et ceux qui sont à la recherche d’un téléphone performant et utilisable à son plein potentiel dès la sortie de la boîte.

Photo : quelles différences ?

Le Huawei P30 Pro était l’un des meilleurs photophones de l’année 2019. Le Huawei P40 Pro vient peaufiner la recette déjà très efficace de son prédécesseur. Il est équipé d’une quadruple caméra arrière, avec capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur de profondeur. De jour comme de nuit, et de près comme de loin, il est difficile de mettre en défaut le Huawei P40 Pro tant il est polyvalent. Côté logiciel, le Huawei P40 Pro bénéficie du mode « image dynamique » capable de faire facilement des retouches à l’aide d’algorithmes. Par exemple, supprimer un passant d’un cliché devient un jeu d’enfant.

Avec ses 4 capteurs dorsaux, le Huawei P30 Pro dispose lui aussi d’une configuration équivalente sur le papier, même si les capteurs sont un peu moins performants. Il reste toujours très bon en photo et ne souffre pas de la comparaison avec des smartphones sortis cette année. Son principal défaut est simplement de ne pas profiter des dernières améliorations logicielles et matérielles de son grand frère.

À qui s’adressent ces deux téléphones ? Au final, le Huawei P40 Pro est parfaitement conseillé aux photographes, professionnels et amateurs, qui sont à la recherche du meilleur de la photo sur smartphone. Mais attention, le Huawei P30 Pro est encore excellent et satisfera aisément ses utilisateurs. Dans les faits, la qualité photo de ses deux smartphones peut paraître identique pour les moins avertis.

Comment adoucir le prix de ces deux smartphones ?

Le Huawei P30 Pro est actuellement affiché un peu partout en France au prix de 649 euros. Quant au Huawei P40 Pro, il est affiché actuellement au tarif de 949 euros chez les principaux marchands en ligne.

Il est possible de faire non seulement baisser le prix de ces deux smartphones, mais aussi d’étaler leur paiement dans le temps, sur 24 mois. En prenant un abonnement à un forfait Sensation Avantages Smartphones chez Bouygues Telecom, il est possible de faire chuter le prix du Huawei P30 Pro de 100 euros grâce à une ODR et le prix du Huawei P40 Pro de 50 euros, également grâce à une ODR.

Ainsi, le Huawei P30 Pro est accessible en achat immédiat à seulement 71 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait Sensation Avantages Smartphones 70 Go de Bouygues Telecom. Celui-ci est disponible à 30,99 euros par mois la première année puis 45,99 euros la seconde année (engagement de deux ans).

Le Huawei P40 Pro quant à lui est disponible en achat immédiat au prix de 199,99 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait Sensation Avantages Smartphones 70 Go de Bouygues Telecom. Celui-ci est également disponible à 30,99 euros par mois la première année puis 45,99 euros la seconde année (engagement de deux ans).

Le forfait Sensation 70 Go de Bouygues Telecom est l’un des plus complets de l’opérateur et offre tout ce que l’on pourrait attendre de mieux d’un forfait mobile en 2020. Voici ce qu’il contient chaque mois :

70 Go de données mobiles

de données mobiles Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe

en France ainsi qu’en Europe 30 Go de données mobiles à utiliser en Europe

à utiliser en Europe Appels illimités vers les fixes de 120 destinations

vers les fixes de 120 destinations Des bonus comme un accès à L’Équipe ou la data illimitée le week-end

ou la Une autre carte SIM réservée à l’usage de données mobiles pour une tablette ou autre

Le Sensation 70 Go est disponible de 30,99 euros par mois la première année, puis 45,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. Et pour les clients BBox, la facture est moins chère puisqu’elle passe à 23,99 euros par mois, puis 39,99 euros.