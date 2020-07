Huawei est exclu des réseaux 5G au Royaume-Uni

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni vient d'annoncer que la 5G britannique va exclure tout équipement Huawei en raison d’un risque pour la sécurité du pays, une annonce qui contribue à détériorer les relations avec Pékin, tout en réjouissant au passage son allié américain.

On s’y attendait, le bannissement de Huawei a été déclaré par le ministre chargé de la Culture et du Numérique, Oliver Dowden, à la Chambre des communes après une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) présidée par le Premier ministre Boris Johnson :

Le meilleur moyen de sécuriser notre réseau est que les opérateurs cessent d’utiliser les équipements Huawei pour construire le futur réseau 5G britannique

2 à 3 ans de retard pour déploiement de la 5G au Royaume-Uni

Concrètement, l’achat de nouveaux équipements Huawei va être interdit après le 31 décembre 2020 et les équipements existants devront être retirés d’ici 2027.

C’est une annonce qui va avoir un coût énorme pour les opérateurs britanniques, le retard estimé de déploiement de la 5G au Royaume-Uni devrait être de deux à trois ans pour un coût jusqu’à 2 milliards de livres (environ 2,20 milliards d’euros). Ce retard de deux ans coûterait à l’économie britannique 29 milliards de livres (environ 32 milliards d’euros) d’après les estimations de Huawei.

Cette annonce survient quelques mois après une annonce favorable à Huawei, qui pouvait fournir jusqu’à 35 % de l’infrastructure non stratégique nécessaire pour déployer le nouveau réseau 5G du pays. De plus, le contexte est très particulier avec l’entrée en vigueur à Hong Kong d’une loi sur la sécurité, imposée par Pékin et vivement dénoncée par les pays occidentaux.

Mike Pompeo, secrétaire d’État des États-Unis, a réagi sur Twitter sur le fait que cette décision britannique fait « progresser la sécurité transatlantique à l’ère de la 5 G tout en protégeant la vie privée des citoyens, la sécurité nationale et les valeurs du monde libre ».