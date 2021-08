Genesis, marque de luxe du constructeur Hyundai, a révélé les premières images de son tout premier véhicule électrique, le GV60.

Créée en 2015, Genesis est l’entité de luxe de Hyundai. Elle dévoile en ce 19 août 2021 le premier véhicule électrique de son catalogue : le GV60, qui appartient au segment des SUV, très prisé par la majorité des constructeurs de la filière. Ici, Genesis tente avant tout de décrire la conception de son modèle, et non de livrer les premières caractéristiques techniques.

Une signature lumineuse originale

Visuellement déjà, le GV60 épouse les formes volumineuses d’un SUV, avec une garde au toit haute combinée à un toit plongeant. L’aspect sportif se ressent au niveau de l’aileron arrière, bien que son aspect global lisse tranche avec les lignes plus agressives observées chez d’autres concurrents.

Ce SUV branché profite d’une calandre pleine, mais aussi et surtout d’une signature lumineuse avant et arrière pour le moins singulière : elle est en effet scindée en deux, ce qui lui donne une bouille sympathique. Un capot relativement long et des poignées affleurantes complètent le tout.

Une Crystal Sphere intriguante

Au chapitre des technologies, le GV60 s’appuie sur des caméras en guise de rétroviseurs, dont le flux vidéo est retransmis en direct sur deux écrans latéraux placés à l’intérieur du véhicule. En parlant d’écran justement, l’habitacle en possède deux principaux : l’un en guise d’instrumentation numérique, l’autre pour le système d’infodivertissement.

Genesis insiste surtout sur un élément spécifique : sa Crystal Sphere, qui fait à la fois office de Shift by wire (cela à sert à switcher d’un mode de conduite à un autre) et de lumières d’ambiance. Le communiqué de presse précise :

Lorsque la voiture est éteinte, la Crystal Sphere devient les lumières d’ambiance du véhicule. Lorsque vous êtes prêt à conduire, la sphère pivote et le SBW apparaît, créant une atmosphère intérieure de mobilité futuriste.

Dans un registre plus technique, le GV60 repose sur la plateforme E-GMP présentée par Hyundai en décembre 2020. Elle fait notamment la part belle à la recharge ultra rapide grâce à des architectures de 800 ou 400 volts. La Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6 ont été conçues à partir de l’E-GMP.