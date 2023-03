L’histoire improbable de la location d’une Tesla Model 3 par Hyundai… filmée par la voiture

Une histoire improbable a été rapportée sur Twitter par un possesseur d'une Tesla Model 3. Hyundai lui aurait loué sa voiture électrique pendant une semaine afin de la comparer à sa nouvelle berline électrique Ioniq 6. Les preuves existent grâce aux nombreuses caméras disposées un peu partout sur la voiture.

Lors de la conception d’une voiture, une étape clef est le benchmark de la concurrence. Il s’agit d’analyser ce que font les autres constructeurs automobiles. Il peut s’agir de comparer la taille du coffre, les performances, les matériaux utilisés, etc. La plupart du temps, les ingénieurs se déplacent en concession, de manière anonyme. Il arrive parfois que les constructeurs achètent carrément une voiture concurrente. C’était récemment le cas avec Toyota, qui a démonté une Tesla Model Y avant de la qualifier d’œuvre d’art.

Mais il semblerait qu’une autre méthode soit désormais adoptée : louer une voiture auprès d’un particulier. Il faut dire qu’il est désormais simple de louer un modèle précis, sur des applications de locations entre particuliers. À l’inverse, un loueur professionnel ne vous garantit pas forcément un modèle précis. Et Hyundai semble avoir profité de cette nouvelle possibilité.

Quand Hyundai loue une Model 3

Sur Twitter, @MateenOmair a raconté l’histoire improbable de la location de sa Tesla Model 3 par un employé de Hyundai. Le fil Twitter racontant l’histoire a depuis été supprimé, mais il est encore accessible depuis le cache Google.

L’homme qui lui a loué sa voiture pendant une semaine lui aurait annoncé qu’il s’en servirait pour « circuler localement« . Mais le propriétaire de la Tesla recevait continuellement des notifications lui indiquant que les portières et le coffre étaient restés ouverts. Il a alors accédé en direct aux caméras de la voiture, à distance, et s’est aperçu qu’elle était garée en intérieur, avec des logos Hyundai affichés au mur. Sur l’une des images, on peut apercevoir la jante d’une Ioniq 6.

L’employé aurait fini par avouer

Lorsque la location s’est terminée, le propriétaire de la Tesla a questionné l’employé de Hyundai. Qui a fini par avouer avoir emprunté la voiture pour l’analyser sous toutes ses coutures avant le lancement de la nouvelle Hyundai Ioniq 6.

Les ingénieurs du constructeur coréens ont a priori également testé le FSD (Full Self-Driving), la fameuse fonction de conduite autonome de la firme d’Elon Musk. Pour le moment, la Hyundi Ioniq 6 est dotée de la conduite semi-autonome de niveau 2, bien moins évoluée que le FSD de Tesla.

L’employé de Hyundai aurait été ravi d’avoir réussi à augmenter drastiquement l’espace dédié aux passagers arrière sur la Ioniq 6 comparé à la Model 3. Et pour avoir essayé les deux, en effet, la berline électrique de Hyundai est ultra-spacieuse à l’arrière. Mais cela se fait au détriment du coffre, beaucoup plus petit, et au coffre avant (frunk) quasi inexistant par rapport à la Tesla.

Nous avons contacté le propriétaire de la Tesla Model 3 sur Twitter afin de comprendre les raisons du retrait de son histoire et actualiserons cet article en fonction de sa réponse. Cette histoire permet toutefois de connaître un peu mieux les coulisses des constructeurs automobiles dans leur processus de conception et de commercialisation d’une nouvelle voiture.

Il est fortement possible que cette location n’ait pas été réalisée pour améliorer la Ioniq 6, dont la conception était déjà terminée, mais plutôt pour former les vendeurs Hyundai en vue de la commercialisation de la voiture aux États-Unis. De quoi leur donner des arguments pour répondre aux clients qui viendrait se renseigner sur la nouvelle berline électrique s’ils hésiteraient avec la Tesla Model 3.

