La Hyundai Ioniq 5 propose plus d’autonomie pour le même prix, mais part avec un sérieux handicap

Quelques mois après sa révélation, la Hyundai Ioniq 5 restylée est enfin disponible à la commande en Allemagne et au Royaume-Uni. Les prix ne changent pas, malgré les autonomies en hausse, mais elle n’aura toujours pas droit au bonus écologique en France. Voici ce qu’il faut savoir de cette voiture électrique qui se recharge en un éclair.

Avec une interdiction des voitures thermiques en Europe qui se rapproche à grands pas, les constructeurs doivent désormais se dépêcher de passer à l’électrique. C’est aussi le cas de Hyundai, qui prépare justement une grande offensive dans ce domaine.

Moins de 45 000 euros pour cette nouvelle version

Et cela a déjà commencé il y a quelques années, avec le lancement de la Ioniq 5 en 2021. La compacte électrique, cousine de la Kia EV6, avait été élue Voiture Mondiale de l’Année 2022, et s’est récemment déclinée en une redoutable variante sportive badgée N.

Mais trois ans plus tard, il est l’heure pour la star de la marque coréenne de passer par la case restylage. Ce dernier a été révélé au mois de mars dernier, et cette version est d’ores et déjà disponible à la commande, comme nous l’annonce Hyundai dans un communiqué, mais seulement en Angleterre et en Allemagne pour le moment – son arrivée en France ne devrait toutefois pas tarder.

Toutefois, cela nous permet déjà d’avoir une petite idée des prix pratiqués chez nos voisins pour cette nouvelle version. La gamme démarre à partir de 43 900 euros chez nos voisins allemands et 39 900 livres (environ 46 660 euros) au Royaume-Uni – un tarif inchangé, d’après Hyundai.

Pour ce prix, vous aurez droit à une nouvelle batterie de 63 kWh, offrant une autonomie de 440 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, grâce à son architecture 800 volts, à une puissance de 260 kW.

Un tarif qui est susceptible d’être revu à son arrivée en France, en raison de la taxation légèrement différente chez nous. Dans tous les cas, le véhicule ne sera pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, car elle ne fait pas partie de la liste des modèles qui y ont le droit. En cause, sa production en Corée du Sud, jugée trop polluante.

Une gamme bien étoffée

Dans sa finition la moins chère, la compacte a le droit à la pompe à chaleur, mais également à l’aide à la conduite sur autoroute et à l’écran tactile de 12,3 pouces comme l’indique le configurateur. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’avec les mises à jour OTA (over the air) à distance.

Plusieurs autres finitions sont également proposées (dont une inédite N-Line), mais on ne sait pas encore si elles feront toutes le chemin jusqu’en France. Cependant, c’est tout de même l’occasion de faire un petit tour d’horizon des différents équipements proposés de série sur certaines d’entre elles, qui le seront aussi probablement en France.

On peut par exemple citer la charge bidirectionelle V2L, sur le 2ᵉ niveau de finition baptisé Premium, le chargeur pour smartphone à induction et mes nombreuses aides à la conduite. Parmi elles, la conduite semi-autonome de niveau 2, le système anti-collision avant ou encore le régulateur de vitesse intelligent.

Deux autres motorisations sont proposées, avec une nouvelle batterie de 84 kWh (contre 77,4 kWh précédemment), toujours rechargeable de 10 à 80 % en 18 minutes.

La première version est dotée d’un moteur arrière de 228 ch, de quoi qui offrir une autonomie de 570 kilomètres WLTP. Une variante à quatre roues motrices est aussi proposée avec l’ajout d’un moteur à l’avant, forte de 325 chevaux et capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,3 s. L’autonomie est alors en légère baisse, mais affiche tout de 546 kilomètres en une seule charge.

Il faut respectivement compter 51 650 euros et 59 400 euros pour ces versions en Allemagne. Les tarifs français ne devraient pas tarder à être rendus publics, mais elle risque de souffrir de la concurrence qui a droit aux 4 000 euros du bonus, comme le Renault Scénic E-Tech, le Volkswagen ID.4 ou même le Tesla Model Y, assemblé à Berlin.