XeSS : Intel améliore les performances et la qualité de sa technologie d’upscaling

Intel vient d'annoncer la version 1.3 de sa technologie d'upscaling XeSS. Le constructeur annonce des améliorations de performance, mais aussi une qualité d'image bien supérieure à la version précédente.

Alors que les jeux vidéo deviennent bien trop gourmands pour nos PC qui deviennent bien trop chers et nos consoles pas assez puissantes, l’upscaling devient une nécessité. En plus des technologies DLSS de Nvidia et FSR de AMD, Intel propose aussi sa propre solution de mise à l’échelle et de reconstruction d’image avec le XeSS (pour Intel Xe Super Sampling).

Et tout comme AMD récemment, le constructeur vient de déployer une mise à jour qui améliore nettement les performances de son XeSS, mais aussi ma qualité d’image.

Entre 8 et 10% de performance en plus

Intel vient de dévoiler la version 1.3 de sa technologie XeSS à destination des développeurs. La firme promet des améliorations de performance notables par rapport à la version précédente, entre 8 et 10% selon les jeux, mais aussi les composants, entre la carte graphique dédiée Arc ou la puce intégrée au processeur Intel Core Ultra.

C’est sans trop de surprise le GPU Arc qui bénéficie grandement de cette nouvelle version, avec un gap de performance pouvant atteindre 28% sur un titre comme Diablo IV. Les chiffres concernant les solutions graphiques intégrées sont aussi intéressants à observer, notamment pour le futur de la plateforme Intel sur les consoles PC portables comme la MSI Claw.

Une qualité d’image supérieure grâce à l’IA

Intel annonce aussi avoir travaillé sur la qualité d’image de sa technologie XeSS. Tout comme le DLSS de Nvidia, et contrairement au FSR d’AMD, la solution d’Intel exploite en effet des modèles d’apprentissage IA pour s’améliorer de version en version, accéléré via les cores XMX.

Grâce à l’optimisation des modèles, à un entrainement supplémentaire, et en particulier sur les éléments visuels complexes, la nouvelle version de XeSS offre une reconstruction plus détaillée, un meilleur anticrénelage, moins d’images fantômes et une plus grande stabilité temporelle.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté de ce XeSS 1.3, qui ajoute trois nouveaux préréglages de qualité : le mode Ultra Performance (3.0x), Ultra Qualité Plus (1,3x) et Native anti-aliasing. Si les deux premiers sont explicites, le troisième reprend le même concept que ses concurrents, à savoir « un préréglage d’anti-aliasing natif, qui alimente un rendu de résolution native à travers le nouveau modèle XeSS pour fournir le plus haut niveau de détails avec un anti-crénelage intelligent ».

Avec ces mises à jour, le XeSS confirme sa compétitivité, notamment face au FSR de AMD qui a annoncé une mise à jour similaire il y a peu. Les deux constructeurs viennent titiller Nvidia sur le terrain de la stabilité temporelle, faisant des deux solutions des alternatives encore plus intéressantes.