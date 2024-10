Ces 12 jeux pourraient bientôt mieux tourner sur votre processeur Intel

Intel étend la liste des jeux compatibles avec son outil Intel Application Optimizer et ajoute trois nouveaux processeurs à la liste des puces supportées.

Intel a introduit il y a près d’un an son outil Intel Application Optimization (ou APO pour les intimes). Ce dernier offre en théorie des gains de performances non négligeables pour certains modèles de processeurs depuis la 12eme génération.

Jusqu’à maintenant, seule une dizaine de jeux étaient supportés. À l’occasion du lancement officiel d’Arrow Lake, sa dernière architecture de processeurs pour PC de bureau, Intel a annoncé la compatibilité avec 12 nouveaux jeux et trois nouveaux processeurs.

CS2, Valorant et Cyberpunk 2077 optimisés par Intel

Pour rappel, l’Intel Application Optimizer « détermine et dirige les ressources applicatives en temps réel » pour améliorer les performances en jeu. Il le fait en optimisant « la planification des threads » pour redistribuer plus intelligemment les ressources du processeur pour certains jeux. Les gains observés peuvent être de l’ordre des 5% en 4K, jusqu’à 20% en scénarios limités par le CPU.

12 nouveaux jeux sont désormais supportés (ils sont indiqués en gras dans la liste) :

Company of Heroes 3

Counter-Strike: 2

Cyberpunk 2077

Dirt 5

Dota 2

Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)

F1 22

Final Fantasy XIV Endwalker

Fortnite

Guardians of the Galaxy

Metro Exodus

Naraka: Bladepoint

Rainbow 6 Siege

Red Dead Redemption 2

Riftbreaker

Serious Sam 4

Shadow of the Tomb Raider

Strange Brigade (VLK)

Tiny Tina’s Wonderlands

Total War: PHAROAH

Total War: THREE KINGDOMS

Total War: WARHAMMER 3

Watch Dog Legion

World of Tanks

World of Warcraft

World War Z

Intel semble mettre l’emphase sur les jeux multijoueurs compétitifs avec le support de Counter-Strike 2, DOTA 2 et Fortnite. Les joueurs baissent bien souvent la qualité graphique de ces jeux pour gagner en performance, ce qui augmente la charge sur le processeur.

L’interface de l’Intel Application Optimizer // Source : Intel

Le support de jeux solos immersifs comme Cyberpunk 2077 et Shadow of the Tomb Raider n’est aussi pas étonnant, ceux-ci pouvant aussi nécessiter un processeur puissant pour leurs vastes mondes ouverts ou certaines options de ray tracing et path tracing. Enfin, les jeux de stratégie en temps réel Total War vont sans surprise bénéficier de ces optimisations.

Trois nouveaux processeurs supportés

Trois nouveaux processeurs peuvent désormais exploiter cet outil : les Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et 265KF. Les Core Ultra 5 sont supportés, mais seulement avec une compatibilité limitée avec le mode Avancé.

Le mode Avancé offre en théorie des gains de performance sur un plus large éventail de jeux absents de la liste d’Intel pour les processeurs de 6 cœurs performants et plus.

Actuellement, l’application Intel Application Optimization n’a pas été mise à jour sur le Microsoft Store, on imagine donc qu’elle le sera dans une dizaine de jours pour la sortie des processeurs Arrow Lake.