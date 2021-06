Intel montre son Xe-HPG (DG2) : le futur rival de la GeForce RTX 3080

Le responsable des puces graphiques d'Intel a dévoilé la puce Xe-HPG (DG2) qui devra bientôt rivaliser avec les GeForce et Radeon.

Intel prépare son arrivée sur le marché de la carte graphique dédiée au gaming. On entend parler des ambitions du géant depuis plusieurs années (qui se souvient de Larrabee ?) sans jamais parvenir à concrétiser jusque-là. Mais avec Raja Koduri, ex-responsable des produits Radeon d’AMD, à la tête du projet les choses bougent plus vite.

Sur Twitter, il a publié une première photo de la puce Intel Xe-HPG (DG2). Derrière ce nom se cache le futur GPU haut de gamme de la marque qui devrait avoir les épaules pour rivaliser avec la Radeon RX 6800 XT et la GeForce RTX 3080 de Nvidia.

Xe-HPG (DG2) real candy – very productive time at the Folsom lab couple of weeks ago. “From jittery journeys to buttery smooth” said @rogerdchandler –

lots of game and driver optimization work ahead for @gfxlisa’s software team. They are all very excited..and a little scared:) pic.twitter.com/tQcfEWf8p4

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 2, 2021