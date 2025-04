iRobot tente de séduire les amoureux de chiens et de chats avec cet aspirateur robot

Le Roomba Max 705 d’iRobot est là, et il va ravir les propriétaires d’animaux avec ses brosses anti-poils et son IA.

Le dernier-né d’iRobot, le Roomba Max 705, est là. Avec ses brosses à rouleaux en caoutchouc taillées pour les poils d’animaux et une aspiration puissante, ce modèle a été conçu pour celles et ceux qui ont un chien ou un chat, ou les deux.

Des brosses en caoutchouc

Si vous avez un animal de compagnie, et je peux témoigner, vous savez à quel point les poils peuvent devenir un cauchemar. Ils s’incrustent dans les tapis, se faufilent sous les meubles et semblent réapparaître cinq minutes après avoir passé l’aspirateur.

Bonne nouvelle : le Roomba Max 705 ramène les fameuses brosses à double rouleau en caoutchouc, un système qui a fait ses preuves sur les modèles comme le Roomba j9. Ces brosses, avec leurs picots anti-emmêlement, tournent en sens inverse pour attraper les poils, même les plus tenaces, sur les moquettes ou les sols durs.

Pourquoi c’est génial ? Parce que ces brosses sont conçues pour ne pas se transformer en boule de poils géante. Elles délogent la saleté et la dirigent directement vers le réservoir. Du coup, moins de maintenance pour vous, et un sol qui reste propre plus longtemps.

Le Roomba Max 705 embarque une puissance d’aspiration de 13 000 Pa, un record pour la marque. Avec une station de vidage automatique qui peut stocker jusqu’à 75 jours de débris.

Une caméra embarquée

L’autre atout majeur du Max 705, c’est son intelligence artificielle. Puisqu’on appelle ça comme ça maintenant… Grâce à une caméra embarquée, cet aspirateur robot peut détecter et éviter les obstacles comme les câbles, les chaussettes ou – attention, moment glamour – les “accidents” de votre animal de compagnie. Fini le cauchemar de l’aspirateur qui étale une catastrophe partout dans la maison. Cette technologie, appelée détection d’obstacles, est déjà bien présente sur les aspirateurs robots chinois.

L’IA ne s’arrête pas là. Le Roomba Max 705 utilise aussi un système de détection de saleté pour repérer les zones particulièrement sales (comme l’entrée où votre chien laisse des traces de pattes). Il ajuste alors son nettoyage pour insister sur ces endroits. C’est comme si vous aviez un majordome qui sait exactement où passer l’aspirateur en priorité.

Côté connectivité, le Max 705 est compatible avec la nouvelle application Roomba Home. Vous pouvez programmer des nettoyages, choisir des zones spécifiques (par exemple, “juste la cuisine”) ou même demander plusieurs passages pour les endroits très sales. Plus tard cette année, il sera aussi compatible avec Apple Home grâce à la certification Matter, et il fonctionne déjà avec Alexa et Google Home pour ceux qui aiment donner des ordres vocaux à leur maison.

Le Roomba Max 705 n’est pas parfait, mais il s’en approche. Son principal “défaut” ? Il n’a pas de fonction serpillière, contrairement à d’autres modèles comme le Combo 10 Max. C’est pas forcément la meilleure fonction d’ailleurs, il y a aussi des brosses qui lavent le sol… mais pas sur celui-là.

Et si iRobot avait voulu aller plus loin, ils auraient pu également ajouter une fonction pour surveiller à distancer ses animaux grâce à la caméra embarquée. Encore une fois, certains aspirateurs-robots chinois le font déjà.

Cet robot aspirateur Roomba Max 705 Vac avec sa base AutoEmpty sera commercialisé à 699 €.

Pour rappel, iRobot traverse une période difficile, mais ils ont lancé une grosse offensive avec plusieurs modèles et une gamme complète.

