Comment Huawei va rendre les voitures électriques de Jaguar et Land Rover très alléchantes

Le groupe Jaguar-Land Rover va faire appel à son partenaire chinois Chery afin de l’aider à concevoir ses futures voitures électriques. Ces dernières reposeront sur des plateformes conçues par l’entreprise asiatiques et équipant certains de ses modèles qui seront vendus en Europe. On retrouvera des technologies Huawei.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux en Europe, ce qui ne plaît pas beaucoup à Bruxelles. À tel point que cette dernière a décidé de faire grimper les droits de douane pour les voitures venues de l’Empire du Milieu.

Une nouvelle alliance

Ce qui n’empêche pas ces dernières de faire tout de même leur arrivée en masse chez nous. Mais ce n’est pas tout, car les marques chinoises envahissent également le Vieux Continent d’une tout autre manière. En effet, de nombreux constructeurs européens s’associent à ces dernières, dans le cadre de coentreprises à l’image de Volkswagen avec Xpeng ou de Stellantis avec Leapmotor. On pense aussi à Audi, qui va faire appel à IM Motors pour lui fournir des plateformes pour certaines de ses futures autos électriques.

On évoque moins souvent le groupe britannique Jaguar-Land Rover, qui possède également une joint-venture avec le groupe chinois Chery. Pour mémoire, ce dernier est pour l’heure surtout connu en Chine, où il possède plusieurs marques telles que Luxeed ou encore Omoda et Jaecoo, qui vont bientôt faire leur arrivée en Europe. Une collaboration qui a commencé il y a douze ans maintenant, et qui devrait apporter beaucoup à JLR. Et pour cause, ce dernier va bientôt mettre définitivement fin aux moteurs thermiques.

La firme veut désormais se concentrer sur l’électrique, conformément à la décision de l’Union européenne qui va interdire les voitures à combustion interne dès 2035. Et pour aller plus vite, Jaguar-Land Rover va donc demander un peu d’aide à son partenaire asiatique, comme l’indique le site spécialisé Car News China. Ce n’est pas nouveau puisque cette nouvelle avait déjà été annoncée plus tôt dans l’année. Mais cette fois-ci, on en sait un peu plus.

On apprend en effet que les futures voitures électriques du groupe anglais reposeront sur une plateforme fournie par Exeed, qui appartient au groupe Chery. Au total, deux bases techniques seront utilisées, dont la M3X, dont la 2ème génération est connue sous le nom de T2X en Chine. Cette dernière est dédiée aux voitures thermiques et hybrides rechargeables. Mais celle qui nous intéresse le plus est la seconde, baptisée E0X. Celle-ci a été conçue conjointement par Chery et le géant chinois de la tech Huawei.

Un concentré de technologie

Cette plateforme modulaire est loin d’être totalement inédite, puisqu’elle équipe déjà certains modèles, comme les Exlantix ES et ET, ainsi que les Luxeed S7 et R7. Cette dernière vient tout juste d’être révélée quelques jours plus tôt et a été conçue avec Huawei et Changan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette base technique est très intéressante et promet de donner naissances à des voitures ultra-technologiques. Un moyen pour Jaguar-Land Rover de rattraper son retard ?

Car pour le moment, on ne peut pas dire que le groupe soit en avance sur l’électrification, puisqu’il ne commercialise que le I-Pace, rival de la Tesla Model X qui commence à prendre de l’âge. De plus, ce dernier va partir à la retraite dès l’an prochain, sans être directement remplacé alors que les ventes ont été assez décevantes. La nouvelle base fournie par Chery devrait permettre aux voitures de JLR qui en seront dotées de s’équiper d’une architecture 800 volts, rendant possible une charge très rapide.

De plus, elle permet également d’afficher une consommation très basse tournant autour des 12 kWh/100 kilomètres tandis qu’elle rendra les voitures compatibles avec la conduite autonome. Enfin, cette plateforme pourra être équipée d’une suspension pneumatique ainsi que d’un prolongateur d’autonomie si besoin.

Reste désormais à savoir quand les premières voitures électriques du groupe arriveront sur les routes, alors que les premières informations parlent de l’année prochaine. JLR a également noué un partenariat avec le fournisseur de batteries indien Agratas, afin de proposer des autonomies dépassant les 700 kilomètres.