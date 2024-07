Kia a trouvé une solution pour réduire drastiquement le prix de certaines voitures électriques en France

Depuis le 1er janvier dernier, plus aucune voiture électrique de Kia n’est éligible au bonus écologique, en raison de leur production en Corée. Mais cela pourrait bientôt changer grâce à ce petit tour de passe-passe.

Kia EV6 (2024) // Source : Kia

Vous le savez sans doute, l’Union européenne veut tout faire pour protéger son industrie automobile, notamment contre l’invasion des voitures électriques chinoises. Comme les États-Unis avec l’IRA (Inflation Reduction Act), elle multiplie les mesures pour conserver sa souveraineté, comme la hausse des droits de douane.

Une production européenne à venir

Mais ce n’est pas tout, car à l’échelle des pays aussi, on agit pour réduire les importations de véhicules venus d’Asie. C’est ainsi qu’en France, le bonus écologique a été réformé depuis le 1er janvier dernier et qu’il n’est désormais plus attribué aux autos produites en Chine. Mais d’autres modèles assemblés ailleurs en Asie sont également concernés par cette mesure, comme ceux de Kia, qui sont pourtant fabriqués en Corée du Sud. De ce fait, aucune voiture électrique du constructeur ne fait partie de la liste de celles éligibles à l’aide financière.

Une vraie déconvenue pour la firme basée à Séoul, qui ne compte évidemment pas se laisser faire. C’est dans ce contexte qu’elle avait notamment décidé de réduire de 10 000 euros le prix de son Niro EV au mois de juin, afin de continuer à séduire les clients. Mais ce n’est pas tout, puisque le constructeur a aussi un autre projet dans les cartons. Comme BYD ou encore MG, il prévoit à son tour de produire ses voitures électriques directement sur le sol européen, comme l’indiquent les journalistes du site Automobile Propre.

Ces derniers nous rappellent que cela n’a rien de fantaisiste, puisque Kia possède déjà une usine sur le Vieux Continent à Zilina, une commune située à 200 kilomètres au nord-est de Bratislava, en Slovaquie. Cette dernière accueille actuellement les lignes d’assemblage des Ceed et autres Sportage, tandis que la première génération du Hyundai Kona y était également produit. Mais aujourd’hui, on ne trouve plus la moindre voiture électrique, ce qui ne devrait sans doute pas tarder à changer.

Et pour cause, il se murmure que les chaînes de production devraient être modifiées, afin de fabriquer d’autres modèles zéro-émission (à l’échappement). Ces derniers devraient commencer à y être assemblés à partir de l’année prochaine, mais une question nous brûle désormais les lèvres : quels modèles seront concernés ? Pour l’heure, rien n’a encore été annoncé officiellement par le constructeur, qui demeure assez peu loquace sur le sujet. Mais tout porte à croire qu’il pourrait s’agir de l’EV3, dont les commande viennent d’ouvrir.

Une pause estivale et des améliorations

Ce dernier devrait démarrer ses premières livraisons d’ici à la fin de l’année, et pourrait tout à fait être produit en Europe, en parallèle de son assemblage en Corée. Ce qui lui permettrait d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, puisque son prix sous la barre des 40 000 euros l’y autoriserait en théorie. Mais pour le moment, Kia ne donne pas trop de détails, alors que d’autres modèles électriques doivent encore être lancés, dont l’EV5 ainsi que l’EV4, tandis que l’EV9 est déjà commercialisé depuis plusieurs mois.

Quoi qu’il en soit, le constructeur annonce dans un communiqué que son usine slovaque va fermer pendant quelques jours, jusqu’au début du mois d’août. Le temps nécessaire pour procéder à quelques améliorations, avec notamment l’ajout de robots et de nouveaux postes de montages pour capots. La firme indique en effet que « les chaînes de production seront modifiées pour produire de nouveaux modèles, également électriques », sans donner plus de détails pour le moment.

Nous devrions en savoir plus au cours des prochaines semaines, puisque Kia veut continuer à électrifier massivement son catalogue. Comme Hyundai, la firme prépare une offensive massive, afin de rivaliser avec Tesla, mais également avec le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD. Et ce alors que les ventes de cette motorisation sont en légère baisse en Europe, en raison notamment de la réduction des aides financières dans certains pays, comme la France et l’Allemagne, entre autres.