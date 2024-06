Kia baisse de 10 000 € le prix de sa voiture électrique compacte, mais il faudra être rapide

Le constructeur coréen Kia met en place une belle opération commerciale sur son Niro EV. La voiture électrique voit en effet son prix fondre de 10 000 euros jusqu’à la fin du mois de juin, et sans conditions. Une manière de contourner la suppression du bonus écologique pour les voitures asiatiques.

C’est un fait, la guerre des prix fait toujours rage sur le marché des voitures électriques. Et cela devrait encore se poursuivre de manière plus intense au cours des prochains mois, comme l’avait prédit le géant chinois BYD.

Une remise très généreuse

En effet, cette dernière avait été démarrée avec Tesla, qui avait réduit de 13 000 euros le tarif de ses Model 3 et Model Y en janvier 2023, et qui a continué cette chute au fil des mois. La firme avait été suivie par de nombreux rivaux, dont VinFast, Lucid ou encore Xpeng pour ne citer qu’eux. Mais ce n’est pas tout, car d’autres marques déjà bien implantées chez nous ont aussi décidé de tenter leur chance afin d’attirer plus de clients. Et ce alors que ces derniers sont encore souvent freinés par les tarifs.

On pense à Kia, qui multiplie depuis la fin de l’année dernière les opérations de réductions. Et ce sur un modèle en particulier, à savoir le Niro EV. Ce dernier avait eu le droit à une belle réduction de 5 000 euros en décembre dernier, afin de compenser la disparition du bonus écologique. Le SUV électrique n’y a plus le droit en France, du fait de sa production jugée trop polluante. Mais ce n’est pas tout, car il a également pu profiter d’une autre baisse encore plus généreuse au mois d’avril.

Cette fois-ci, la remise atteignait les 8 000 euros, afin là encore d’attirer les clients les plus indécis. Mais le constructeur coréen, qui a récemment dévoilé son EV3, a décidé d’aller encore plus loin. C’est ainsi que sur son site, ce dernier affiche une toute nouvelle offre promotionnelle encore plus généreuse. Et pour cause, cette dernière atteint cette fois-ci les 10 000 euros de remise. De quoi sans doute faire voir rouge à Tesla, puisque son Niro EV chasse directement sur les terres de la Model Y.

Le SUV asiatique démarre à seulement 35 690 euros dans sa version d’entrée de gamme, contre 44 990 euros pour son concurrent américain. Attention, car celui-ci est toujours éligible à l’aide du gouvernement, et est donc affiché à 40 990 euros une fois cette dernière déduite. Mais alors, à quoi a-t-on le droit sur le Kia Niro remisé ? Et bien à vrai dire, la dotation se veut plutôt généreuse sur la finition de base baptisée Motion, qui se dote de nombreuses technologies embarquées.

Une offre alléchante

Et pour cause, pour moins de 40 000 euros, le SUV coréen se dote notamment de la caméra de recul, du régulateur de vitesse adaptatif ou encore du système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes. De plus, il est également livré de série avec un écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, de même que la navigation et les services connectés. La climatisation automatique bi-zone est aussi incluse, de même que les jantes alliage de 17 pouces et la sellerie en tissu.

Bref, autant dire que les clients devraient en avoir pour leur argent sur cette version remisée. Pour mémoire, cette dernière affiche une puissance de 204 chevaux tandis qu’elle se dote d’une batterie affichant une capacité de 64,8 kWh. De quoi permettre à la voiture de parcourir jusqu’à 460 kilomètres selon le cycle WLTP, alors que la recharge s’effectue de 10 à 80 % en 43 minutes.

Car contrairement à l’EV6, le Niro EV est dépourvu d’architecture 800 volts qui permet une charge plus rapide. Ici, le SUV se contente d’encaisser une puissance de 72,8 kW en courant continu.

En courant alternatif, la voiture est livrée de série avec un chargeur embarqué de 11 kW. Le véhicule est accessible en location longue durée, avec une offre affichée à partir de 297 euros par mois. Il faudra d’abord apporter un premier loyer de 5 000 euros, tandis que le contrat s’étend sur 37 mois et 30 000 kilomètres. La remise de 10 000 euros est également valable et déjà prise en compte dans le tarif affiché sur le site du constructeur. Cette promotion est uniquement valable jusqu’à la fin du mois de juin.