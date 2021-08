Ces écouteurs à réduction de bruit se commandent en remuant la tête

Klipsch a dévoilé ses nouveaux écouteurs T5 II ANC. Dotés d'une fonction de réduction de bruit, ils peuvent également analyser les mouvements de la tête.

Dans le domaine des écouteurs sans fil, Klipsch n’en est pas à son coup d’essai, le constructeur américain ayant déjà lancé ses Klipsch T2, T5 et T5 II. Le constructeur avait même décliné par la suite ses T5 en version avec réduction de bruit active, logiquement baptisée T5 ANC et accompagnée d’un modèle particulièrement haut de gamme, les Klipsch T10, proposés à 649 euros.

Ce lundi, la firme a prolongé son exploration des écouteurs true wireless à réduction de bruit avec un nouveau modèle, les Klipsch T5 II ANC. Comme leur nom l’indique, il s’agit en fait d’une évolution des Klipsch T5 II — qui étaient eux-mêmes une évolution des T5 ANC — mais avec l’ajout notable d’une fonction de réduction de bruit active.

Des écouteurs à réduction de bruit active

Pour sa technologie, Klipsch a utilisé un système hybride avec un micro à l’extérieur pour analyser les bruits ambiants et un second à l’intérieur de l’écouteur, pour supprimer les potentiels bruits résiduels. En plus de cette fonction de réduction active du bruit, Klipsch s’est également octroyé les services de Dirac afin d’intégrer un algorithme d’amélioration du son.

Dirac a de cette façon travaillé avec Klipsch pour analyser les différents composants des T5 II ANC afin de réduire l’incidence que ceux-ci pourraient avoir sur la restitution sonore. Ainsi, cet algorithme va adapter la réponse en fréquence des écouteurs pour supprimer les altérations acoustiques.

Pour la restitution sonore justement, les Klipsch T5 II ANC sont équipés de transducteur de 5,8 mm de diamètre. Néanmoins, la marque a limité ses écouteurs aux seuls codecs audio Bluetooth AAC et SBC, sans compatibilité donc avec l’aptX ou le LDAC.

Des écouteurs qui se contrôlent en bougeant la tête

Une autre fonction originale des Klipsch T5 II ANC est issue d’un partenariat avec l’entreprise Bragi. Les écouteurs sont en effet capables de reconnaître les mouvements de la tête. De quoi permettre au constructeur d’intégrer certaines commandes gestuelles. Ainsi, lors de la réception d’un appel, les écouteurs permettent de répondre simplement en hochant la tête ou de le refuser en la secouant.

Du côté de la batterie, les écouteurs en eux-mêmes sont dotés d’accumulateurs de 50 mAh tandis que le boîtier profite d’un bloc de 360 mAh. De quoi permettre, selon Klipsch, une autonomie de 5 heures avec réduction de bruit et sept heures sans. Le boîtier vient, quant à lui, rajouter de 15 à 21 heures d’autonomie en fonction du mode choisi. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil.

Les écouteurs Klipsch T5 II ANC seront déclinés en trois coloris, noir, argent et cuivre, avec une édition spéciale McLaren orange proposant notamment un tapis de charge en prime. Les écouteurs seront disponibles en septembre au prix de 349 euros. L’édition McLaren sera quant à elle proposée au prix de 439 euros.