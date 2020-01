Klipsch présente ses premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit

À quelques jours du CES de Las Vegas, Klipsch a dévoilé ses nouveaux écouteurs complètement sans fil. Si la marque américaine a présenté une déclinaison sport de ses T5, elle va surtout profiter de l'événement pour présenter des modèles qui intègrent une réduction active du bruit.

À quelques jours du CES 2020, Klipsch n’a pas annoncé que son nouveau casque à réduction de bruit, mais également de nouvelles paires d’écouteurs true wireless. L’équipementier audio a ainsi dévoilé, quelques jours avant l’ouverture du salon de Las Vegas, l’arrivée de nouveaux écouteurs sur le marché, les Klipsch T5 True Wireless ANC et les Klipsch T5 True Wireless Sport.

Comme leur nom l’indique, ces écouteurs succèdent aux T5, les tout premiers écouteurs true wireless de Klipsch, lancés justement lors du CES de l’an dernier. Cette année, le constructeur américain a cependant souhaité diversifier sa gamme. Logiquement, les Klipsch T5 True Wireless ANC intègrent ainsi un système de réduction active du bruit. Un système que l’on retrouve également sur le nouveau casque audio de la marque, mais que Sony et Apple notamment ont déjà porté sur des écouteurs, les WF-1000XM3 et les AirPods Pro. Par ailleurs, Klipsch affirme avoir intégré une intelligence artificielle à ces écouteurs, comme le rapporte Engadget, mais on ignore encore à quoi celle-ci servira. Les Klipsch T5 True Wireless ANC seront lancés à l’automne 2020 au prix de 299 dollars, soit 266 euros HT.

La marque américaine a également dévoilé des versions « Sport » de ses écouteurs True Wireless. Ceux-ci profitent ainsi de petites ailettes pour une meilleure fixation dans le pavillon auriculaire, d’une certification IP67 ainsi que d’une boîte de recharge étanche à l’eau et à la poussière, rechargeable par induction. Les Klipsch T5 True Wireless Sport seront disponibles durant l’été 2020 au prix de 229 dollars, soit 204 euros HT.

Parmi les autres nouveaux écouteurs dévoilés par Klipsch, on peut noter de nouveaux écouteurs Klipsch T10 True Wireless, aux fonctions similaires aux T5 True Wireless ANC, mais attendus à 649 dollars (578 euros HT). De nouveaux écouteurs T5 II, succédant aux T5 de l’an dernier, sont également présentés, avec une nouvelle antenne Bluetooth. Ces modèles seront disponibles eux aussi à l’été 2020, au prix de 199 dollars, soit 177 euros HT.