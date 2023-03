À moins de 500 euros, ce Lenovo IdeaPad 5 doté d’un Ryzen 7 est le super deal du jour

Pour s'équiper à prix réduit aujourd'hui, le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 est le bon deal à saisir sur Cdiscount. Il propose une fiche technique solide, le tout pour moins de 500 euros grâce à un code promo.

Si vous recherchez un ordinateur portable performant et abordable, le Lenovo Ideapad 5 (15ALC05) saura combler vos attentes. Il tire profit d’une puce Ryzen 7 pour offrir de belles performances au quotidien et améliore son rapport qualité-prix aujourd’hui grâce à un code promo qui fait chuter son prix sous les 500 euros.

Le Lenovo Ideapad 5 15ALC05 en quelques mots

Un design soigné avec un écran de 15,6 pouces FHD

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 5700U

Un SSD de 512 Go de RAM + 8 Go

Avec un prix barré à 589 euros, le PC Portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 est actuellement affiché à 549,99 euros, mais avec le code STAR50LEN, il tombe à 499,99 euros sur le site Cdiscount.

Un laptop soigné, pratique à transporter

Le Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05) offre une conception réussie, et convient pour un usage quotidien, entre loisirs et travail. Sa dalle mesure 15,6 pouces et propose une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) appréciable. Elle est de bonne facture, avec des bordures assez fines et sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. Malgré sa grande diagonale, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids de 1,66 kg et ses 18 mm d’épaisseur.

Avec une belle configuration

Pour faire tourner sa machine, Lenovo intègre sur son laptop une puce AMD Ryzen 7 (5700U) cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz) et 8 Go de mémoire vive. Une configuration solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore réaliser des travaux créatifs comme de la retouche photo sans trop de ralentissement. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience totalement fluide sous Windows 11, avec des temps de chargement optimisés. Sachez tout de même que ce modèle dispose aussi d’une carte graphique Radeon pour jouer un peu, uniquement si le jeu n’est pas trop gourmand.

Au niveau de l’autonomie, ce modèle peut compter sur sa batterie d’une capacité de 70 Wh. D’après la marque, elle permettrait de faire tenir le laptop jusqu’à 17 heures en usage classique. Cela fait donc de lui le compagnon idéal lors de vos réunions ou vos cours en amphithéâtre. Pour finir, côté connectique, ce PC portable s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Afin de comparer le laptop de Lenovo avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2023.

