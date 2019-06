Après le Lenovo Smart Display, le constructeur chinois a lancé au dernier CES un plus petit écran. Baptisé Lenovo Smart Clock, il embarque un écran de 4 pouces et vise à être positionné sur votre table de chevet. Six mois après son annonce, le Lenovo Smart Clock arrive en France.

Lenovo a été l’un des premiers constructeurs à se lancer sur le marché des Smart Display, ces écrans connectés qui affichent certaines informations et sont dotés d’un assistant à la fois vocal et visuel. Avant même le Google Nest Hub, le constructeur chinois avait commercialisé son Lenovo Smart Display. Désormais, il propose une version plus compacte, le Lenovo Smart Clock.

Ce Lenovo Smart Clock intègre un petit écran tactile de quatre pouces de diagonale affichant 480 pixels par 800. Connecté en Wi-Fi, il embarque le système Smart Display de Google et permet donc d’interagir directement avec Google Assistant, d’afficher vos prochains rendez-vous ou de contrôler vos objets connectés. L’écran intègre bien évidemment un microphone — qu’il est possible de couper à l’aide d’un bouton physique — mais pas de caméra.

Disponible depuis le début du mois aux États-Unis, le Lenovo Smart Clock débarquera en France le 1er juillet prochain. Il sera commercialisé au tarif de 99 euros avec un seul coloris disponible, gris chiné avec un revêtement en tissus.