Lenovo présente son Smart Clock Essential, un réveil intelligent qui va à l’essentiel

Un an après le lancement de son réveil intelligent Smart Clock, Lenovo a dévoilé son Smart Clock Essential. Comme son nom l'indique, il va à l'essentiel : une horloge intelligente, dotée d'un écran non tactile, mais qui embarque l'assistant Google pour vous aider au quotidien.

Google a son Nest Hub. Lenovo, son Smart Clock. Et les deux acteurs tentent de s’arracher les faveurs de ceux qui veulent une enceinte intelligente avec un écran et des fonctions supplémentaires. Reste à en démocratiser l’usage face à des enceintes connectées avec assistant vocal qui dominent le marché par leur simplicité d’usage.

Lenovo dégaine une nouvelle déclinaison de son horloge intelligente baptisée Smart Clock Essential. Mais avec une différence de taille : point d’écran pour afficher vos photos ou de belles images. Et pour cause, ce n’est pas un véritable écran. La dalle LED reprend l’idée d’un affichage numérique type réveil et n’est pas tactile. Lenovo incite d’ailleurs à le placer dans n’importe quelle pièce et pas seulement dans une chambre pour servir de réveil. Car son utilisation est autre : vous aidez sous forme de kit mains libres avec l’affichage de l’essentiel et le soutien de Google Assistant pour le reste.

Pour aller plus loin

Test du Lenovo Smart Clock : quand le radio-réveil renaît tel un phœnix

Une horloge intelligente pour toute la maison

Par rapport à son réveil intelligent Smart Clock précédent, le design est plus élégant est discret (12 cm sur 6 cm et 8 cm de profondeur), mais ses possibilités sont aussi moindres. Exit de fait les gros bords, le cadre noir affiche l’heure, la température, le jour ou encore la météo, majoritairement sous forme d’icônes. Pour le reste, il faudra en passer par le vocal et une enceinte de 3W accompagnée de deux microphones. On trouve aussi un revêtement en tissu gris qui n’est pas sans rappeler le Nest Hub de Google, autre écran intelligent.

Lenovo Smart Clock Essential Lenovo Smart Clock Essential

En demandant à Google Assistant, vous pouvez obtenir l’heure ou la météo, régler une minuterie pour vos cuissons, remplir votre liste de courses, traduire, lancer des jeux interactifs, lancer un podcast ou bien piloter les objets connectés de la maison. Le Smart Clock Essential permet aussi de passer des appels ou d’écouter de la musique, mais n’attendez pas de miracle avec une mini-enceinte si peu puissante. Il sera aussi votre allié nocturne avec sa veilleuse intégrée qui fournit une petite source de lumière pour lire ou circuler dans une pièce sans réveiller toute la famille.

Le Smart Clock Essential dispose d’un bouton volume +/-, d’un bouton d’activation et d’un bouton alarme. Il est également possible de mettre le micro sous silence pour ne pas être écouté. Il se connecte en Bluetooth 5.0 ou en wifi 5 (2,4G ou 5G). Dépourvu d’un écran véritablement opérationnel pour vous afficher des images et des contenus, le réveil peut se permettre de ne pas faire flamber l’addition. Aux Etats-Unis, il est annoncé à moins de 50 dollars (environ 42 euros). Aucune date de sortie ni aucun prix n’ont été indiqués pour la France.