Oubliez le pliable, LG veut développer des écrans étirables

LG Display se lance dans le développement d'un écran extensible et veut concurrencer les écrans pliables de ses rivaux avec de nouveaux cas d'usage.

On peut facilement l’oublier en regardant le marché des smartphones, mais LG reste un acteur de premier ordre de l’industrie, notamment quand il s’agit de développer des écrans. La firme équipe notamment plusieurs fabricants avec ses dalles OLED, et elle travaille évidemment sur de nouvelles innovations dans le domaine. L’arrivée des écrans pliables dans les smartphones a marqué l’année 2019 et le début de l’année 2020 avec des appareils comme le Galaxy Fold, le Samsung Galaxy Z Flip ou encore le Motorola Razr.

Des écrans extensibles à 20 % d’ici 2024

LG Display, qui s’occupe de développer les écrans du groupe, a annoncé ce jeudi avoir reçu comme projet national de développer un écran extensible. Le principe n’est pas nouveau, et Samsung travaille aussi sur ce type d’écran. Il s’agit une nouvelle fois de transformer un smartphone en tablette, mais cette fois en tirant sur l’écran pour lui faire prendre un plus grand format.

En tout ce sont 21 sociétés qui travailleront sur ce projet, avec LG Display à la tête, et le financement du ministère de l’Économie sud-coréen. Pour LG, le but est de développer un écran capable de s’étirer de 20 % d’ici 2024. L’avantage de cette technologie est un plus grand nombre de domaines d’applications que les écrans pliables, avec la possibilité notamment de les enrouler à terme par exemple sans jamais endommager l’écran.

Une application au-delà du smartphone

Le projet est important pour LG Display car il doit permettre à la firme de vendre ses dalles sur un grand nombre de marchés, notamment dans l’aviation ou l’automobile pour les affichages tête haute, ou pour objets connectés comme les bracelets et les montres. Dans beaucoup de domaines, la technologie que veut développer LG entrera en concurrence avec les simples écrans pliables, mais LG pense pouvoir proposer des formes d’écran et des designs plus innovants.