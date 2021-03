Logitech G533 : voici un bon casque gaming à moitié prix sur Amazon

Amazon propose l'une des bonnes références du casque gaming de Logitech, le G533, à -50 % sur sa plateforme. Un excellent deal qui fait passer le prix de 150 à seulement 75 euros ! C'est le moment de dire au revoir à ses écouteurs pour ses longues sessions de jeu.

Si vous êtes dans l’optique de vous offrir un casque spécialement conçu pour le jeu, que ce soit sur consoles ou sur PC, les références en la matière sont nombreuses. Mais, s’il existe bien une marque dont l’expérience n’est plus à prouver, c’est bien Logitech. Ça tombe bien, l’un de leurs best-sellers dans le domaine des casques pensés pour les joueurs est actuellement en promotion à – 50 %.

Le Logitech G533 en bref

Du 7.1 spatialisé

Un son précis et équilibré

Ergonomique, confortable et sans fil

Le Logitech G533 est un casque gaming habituellement proposé à 149 euros en prix maximum conseillé. Chez la plupart des revendeurs, le prix tourne autour des 100 euros, mais Amazon le propose aujourd’hui en promotion à 74,99 euros.

Pour en savoir plus sur le G533 de Logitech 👇

Simple, sobre et ergonomique, le G533 embarque tout le savoir-faire de Logitech avec sa structure solide pour en faire le casque idéal pour vos longues sessions de jeu. Entièrement sans fil grâce à son dongle USB et une connexion en 2,4 Ghz, il se branche sans peine sur n’importe quel PC, mais également sur consoles (PS4 et PS5 uniquement). Le casque dispose d’une autonomie d’environ 15 heures, ce qui en fait l’un des plus endurants du marché pour ce type de prestation.

La partie son n’est pas non plus en reste avec un rendu équilibré et précis, sans compter une réactivité certaine, même à quelques mètres de la source, qui met le G533 dans le haut du panier sur ce type d’appareil. De plus la spatialisation du son et le rendu 7.1 est convainquant, ce qui est pourtant une option gadget dans la plupart des casques dits « Gamer » sur le marché.

Notons tout de même que le rendu du micro est un peu moins convaincant qu’un vrai micro professionnel, mais il conviendra dans 99 % des usages. Enfin, on souligne également l’effort de Logitech pour proposer une partie logicielle maîtrisée et simple d’utilisation permettant de monitorer le rendu du son et du micro de manière simple et très pratique.

Pour comparer le Logitech G533

