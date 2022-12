Si Mazda accuse un certain retard par rapport à ses concurrents en termes de voitures électriques, la firme japonaise serait en train de travailler sur un tout nouveau modèle. Il s'agirait d'une remplaçante électrique de la Mazda 3, qui pourrait alors rivaliser avec la Tesla Model 3.

Comme tous les constructeurs automobile, Mazda sera bientôt contraint de ne vendre que des modèles électriques, conformément à la volonté de l’Union européenne. Et ça tombe plutôt bien, car un article de l’agence américaine Reuters annonçait en 2017 que la firme nippone ne commercialiserait plus que des voitures électriques et hybrides d’ici à 2030. Mais pour l’heure, le constructeur ne semble pas vraiment en avance, et accuse même un certain retard par rapport à ses concurrents. En effet, un seul modèle 100 % électrique est actuellement proposé dans la gamme, à savoir le MX-30.

Une nouvelle voiture électrique

Pourtant, en 2019, Mazda annonçait vouloir combler l’écart avec certains de ses rivaux en lançant plusieurs modèles hybrides d’ici à 2022 ainsi qu’un véhicule électrique. Certes, la promesse a été tenue pour ce dernier, mais seule une alternative hybride a été lancée, qui n’est autre que le CX-60. Et concernant l’électrique, on ne peut pas dire que ce soit un vrai succès non plus.

Car si le MX-30 est loin d’être une mauvaise voiture, sa petite batterie de 35,5 kWh ne lui offre que 200 kilomètres d’autonomie, ce qui est loin d’être suffisant. Un choix assumé pour la marque japonaise, qui estime que les voitures dotées d’une grosse batterie sont plus polluantes que le diesel. Sauf que si de grands accumulateurs n’ont pas que des avantages, notamment en termes de consommation et de coût, la déclaration de Mazda n’est pas tout à fait juste.

Quoi qu’il en soit, le constructeur, qui ne semble pas vraiment croire à l’électrique, comme Toyota commence tout doucement à se mettre dans le rang. Ce dernier serait en effet en train de travailler sur un tout nouveau modèle faisant l’impasse sur un quelconque moteur thermique. C’est en tout cas ce que révèlent des dessins issus d’un brevet déposé par Mazda et relayés par le site The Drive.

Cette voiture, qui n’a pas été annoncée par la marque prend alors la forme d’une berline compacte, laissant penser qu’elle pourrait remplacer l’actuelle Mazda 3 lorsqu’elle prendra sa retraite. Bien sûr, aucune information n’a été révélée par le constructeur, mais on apprend que cette potentielle future arrivante pourra accueillir quatre à cinq personnes à son bord.

Une autonomie « raisonnable »

Mais ce qui nous intéresse le plus sur ces dessins, c’est la batterie. Selon le brevet, celle-ci serait assez grande pour offrir une « autonomie raisonnable » selon le dépôt de brevet. Si aucun détail supplémentaire n’a été donné, on espère que la voiture pourra parcourir plus que les 200 kilomètres WLTP annoncés pour le MX-30. Le brevet explique également que la compacte pourrait accueillir un accumulateur classique au lithium ou une batterie solide.

Pour l’heure, cette technologie très prometteuse et offrant notamment une autonomie plus importante grâce à une meilleure densité est encore loin de la production. Selon Nissan, celle-ci ne sera pas intégrée dans un véhicule de série avant 2028 au moins.

Mais certains constructeurs comme Dongfeng et Nio avec WeLion travaillent au développement d’alternatives semi-solides, qui pourraient arriver plus tôt. Les Nio ET5 et ET7 en seront notamment équipées, leur permettant d’atteindre les 1 000 kilomètres.

La future compacte électrique de Mazda devrait s’équiper d’un moteur à l’avant, même si le brevet explique que celui-ci pourra également être installé à l’arrière. Il se peut aussi que chaque essieu en soit équipé, afin d’offrir une transmission intégrale. Quoi qu’il en soit, il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus. Car un dépôt de brevet ne signifie pas toujours que la marque produira la voiture ou la technologie en question. Même si c’est le cas la plupart du temps.

