La Mercedes EQE est presque prête à boxer avec la Tesla Model S sur le ring des berlines électriques

Mercedes va profiter de l'IAA Mobility Show de Munich pour lever le voile sur sa nouvelle berline électrique de luxe, l’EQE. Tout comme l’EQS, elle viendra alors concurrencer la Model S de Tesla.

Petit à petit, le catalogue électrique de Mercedes s’étoffe. Outre les SUV EQC et EQA ainsi que la récente berline EQS, le constructeur allemand prévoit d’ajouter un troisième Sport Utility Vehicle d’ici la fin de l’année, l’EQB. Sans oublier une autre grosse annonce : l’arrivée de la Mercedes EQE, le pendant électrique du modèle thermique Classe E.

Ce véhicule se classe dans la catégorie des berlines, et viendra affronter la Tesla Model S sur son terrain de jeu. Pour en savoir davantage à son sujet, il faudra patienter jusqu’à l’IAA Mobility Show de Munich, organisé du 7 au 12 septembre 2021, au cours duquel la firme d’outre-Rhin prévoit de présenter son automobile branchée.

Sport et confort

À noter que cette future berline de luxe est à mettre au crédit de Mercedes-AMG, qui correspond à la branche sportive du constructeur. Ce dernier promet donc un mixte entre le confort et les performances.

« La première berline de luxe électrique à batterie de Mercedes-AMG est l’engagement clair de la marque à fusionner des modèles entièrement électriques avec l’ADN caractéristique d’AMG. Cela s’applique non seulement à ses performances, mais plus particulièrement aux sensations de conduite », peut-on lire.

D’après la photo teasing publiée, l’habitacle fera aussi la part belle aux technologies et à la connectivité. On peut en effet apercevoir le fameux Hyperscreen, qui recouvre la planche de bord de trois écrans regroupés en une même dalle. Selon Caradisiac, il ne sera disponible qu’en option, et non de série.

L’EQB en ligne de mire

L’événement munichois sera aussi l’occasion pour Mercedes de présenter son EQB évoqué ci-dessus. Après avoir fait ses débuts en Chine, ce nouveau SUV électrique de sept places cherchera notamment à cibler les familles et à apporter « une réponse à tous les scénarios du quotidien ».

Rendez-vous en septembre pour découvrir cette nouvelle gamme de véhicules électriques signés Mercedes.