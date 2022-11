Les Mercedes électriques deviennent encore plus performantes, mais il va falloir passer à la caisse

Mercedes lance un nouvel abonnement permettant d'améliorer les performances de ses modèles électriques. Ce service sera bientôt disponible aux États-Unis, moyennant 1 200 dollars par an.

Aujourd’hui, les voitures sont plus connectées que jamais. Il est par exemple désormais possible de faire des mises à jour à distance sans avoir besoin de se rendre dans un garage, et certaines défaillances peuvent même être réglées de cette manière, par une simple remise à niveau logicielle. Une connectivité qui offre de nouvelles possibilités et qui donne des idées aux constructeurs. Certains proposent par exemple l’achat d’options bien après la vente, via des catalogues en ligne accessibles directement dans l’écran tactile des véhicules.

Un nouvel abonnement inédit

D’autres vont également plus loin et proposent des abonnements afin de profiter de certaines fonctionnalités. C’est notamment le cas de BMW, qui vous permet d’équiper votre voiture de sièges chauffants, moyennant une vingtaine d’euros par mois. Un système qui permet à la marque de gagner de l’argent, tandis que le conducteur peut profiter d’une dotation technologique à la carte, en fonction de ses besoins.

Mais la firme allemande n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’elle propose un système similaire pour Apple CarPlay ou encore le Pack Drive Assist Plus, incluant un régulateur de vitesse actif et l’aide au maintien de voie. Une stratégie qui inspire d’autres marques, et notamment Mercedes.

En effet, la firme à l’étoile propose par exemple les roues arrière directrices sur son EQS via un abonnement annuel de 700 euros en Chine. Mais elle souhaite désormais aller encore un peu plus loin, en lançant une nouvelle formule qui sera d’abord expérimentée aux États-Unis cette fois-ci. Il suffit de se rendre sur le site de Mercedes pour découvrir cette offre, baptisée Acceleration Increase.

Comme son nom l’indique, cette option permet d’améliorer les performances de la voiture, avec 0,8 à 1 seconde gagnée sur le 0 à 100 km/h en fonction du véhicule. Mais attention, car cette fonction est uniquement réservée aux modèles de la gamme électrique EQ. Mais ce n’est pas tout : cet abonnement permet aussi d’améliorer la courbe de couple et de puissance.

Un prix très élevé

Pour l’heure, seuls quatre modèles sont éligibles à cette option, à savoir les Mercedes EQE et EQS dans leur version berline et SUV. Les autres véhicules électriques de la gamme, tels que les EQA, EQB et EQC entre autres ne sont pour le moment pas concernés par ce programme.

Découvrez les améliorations pour chaque voiture :

Mercedes EQE 350 4MATIC : de 215 kW à 260 kW (de 288 à 349 chevaux), 0 à 96 km/h de 6,0 à 5,1 secondes ;

: de 215 kW à 260 kW (de 288 à 349 chevaux), 0 à 96 km/h de 6,0 à 5,1 secondes ; Mercedes EQE SUV 350 4MATIC : de 215 kW à 260 kW (de 288 à 349 chevaux), 0 à 96 km/h de 6,2 à 5,2 secondes ;

: de 215 kW à 260 kW (de 288 à 349 chevaux), 0 à 96 km/h de 6,2 à 5,2 secondes ; Mercedes EQS 450 4MATIC : de 265 kW à 330 kW (de 355 à 443 chevaux), 0 à 96 km/h de 5,3 à 4,5 secondes ;

: de 265 kW à 330 kW (de 355 à 443 chevaux), 0 à 96 km/h de 5,3 à 4,5 secondes ; Mercedes EQS SUV 450 4MATIC : de 265 kW à 330 kW (de 355 à 443 chevaux), 0 à 96 km/h de 5,8 à 4,9 secondes.

À noter que ces améliorations sont indépendantes du mode de conduite choisi et ne sont donc pas réservées à la configuration la plus sportive. Bien sûr, celles-ci ont un prix, et on ne peut pas vraiment dire qu’il soit à la portée de toutes les bourses, puisqu’il faut compter 1 200 euros par an pour pouvoir en profiter. Pour l’heure, rien n’a encore été dit quant à une arrivée en France de cette fonctionnalité.

