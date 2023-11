Avec cette borne de recharge ultra-puissante, Mercedes met tout le monde d’accord (ou presque)

Mercedes-Benz vient de lancer sa première station ultra-rapide aux États-Unis grâce à des bornes ChargePoint d'une puissance remarquable de 400 kW et possiblement 500 kW à terme. La marque allemande s'engouffre donc dans la course à la puissance qui s'opère depuis quelque temps. De quoi recharger une voiture électrique en 10 à 15 minutes seulement.

Mercedes-Benz vient de nous l’annoncer dans un communiqué : c’est à son siège social américain en Géorgie que la marque a installé sa première station de charge ultra-rapide de nouvelle génération. Grâce à des bornes ChargePoint de 500 kW (configurée en 400 kW pour le moment), la marque propose désormais le réseau de charge la plus rapide de l’ouest, bien devant les Superchargeurs Tesla. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est ouvert à toutes les voitures électriques, de n’importe quelle marque.

Cosy et pratique

Mercedes-Benz lance donc son propre réseau de stations de charge, mais le fait à la sauce Mercedes-Benz. Comprenez : l’expérience de charge se veut la plus simple et la plus confortable possible, en rapport avec l’image (et le prix) des voitures de la marque. Ainsi, chaque station dispose par exemple d’un salon dédié, avec rafraîchissements, Wi-Fi, toilettes et autres — un sacré pied de nez aux Superchargeurs de Tesla, souvent isolés, même si les utilisateurs n’ont pas l’air de s’en plaindre.

Un système Plug & Charge, permettant à la recharge de se lancer automatiquement, sans utiliser de validation sur une app ou par une carte de charge, répond également présent, de quoi faciliter l’expérience de charge. Il est également possible de payer par carte bancaire.

En parallèle, la marque allemande a noué des partenariats avec des réseaux de centres commerciaux afin de proposer un réseau au plus proche des usages réels des conducteurs. D’autres caractéristiques ? Chaque station est alimentée en énergie renouvelable, notamment via une énorme canopée solaire recouvrant les bornes.

Enfin, les stations sont ouvertes à toutes (quelque chose d’important à préciser aux USA, puisque les Tesla vendues là-bas disposent d’un connecteur spécifique), même si les propriétaires de Mercedes-Benz électriques seront logiquement avantagés : les EQ actuelles bénéficieront de six mois de charge offerte, un avantage qui devrait même monter à deux ans pour les nouveaux conducteurs ! Un système comparable à ce que propose BMW sur le réseau Ionity en Europe.

Une charge hyper rapide, et ce n’est qu’un début

Mais là où ce réseau tire son jeu, c’est au niveau de la puissance : avec 400 kW par borne, Mercedes-Benz s’offre tout simplement le réseau de charge le plus rapide des États-Unis. Pour contextualiser, 400 kW, ça promet une charge rapide en moins de quinze de minutes, alors que les meilleures voitures actuelles se rechargent en 18 minutes.

Et ça ne s’arrête pas là : les bornes fournies par ChargePoint peuvent monter jusqu’à 500 kW, de quoi viser une charge en dix minutes ! La société propose en effet un système modulaire, permettant d’ajuster la puissance disponible à la demande. Si les 400 kW actuels sont largement suffisants (seule une voiture chinoise propose mieux, la Xpeng G9 en version 4C, tandis qu’une EQS se limite à 200 kW), cette évolution permet à Mercedes de pouvoir proposer un réseau de charge qui puisse s’adapter aux évolutions du secteur.

La course à la puissance est à la mode

Cette annonce tombe à point, quelques jours seulement après la présentation par Huawei d’une borne de 600 kW. 600 kW, c’est également la puissance atteinte par la borne de Geely, qui pourrait d’ailleurs arriver en Europe où elle risque de ringardiser les 360 kW des stations Lidl ou les 400 kW de Fastned. 600 kW permet de recharger une voiture électrique de 10 à 80 % en moins de 10 minutes.

Cette augmentation continue de la puissance est une conséquence logique de l’augmentation des capacités des batteries, même si certains constructeurs, comme Renault ou Ford, ont annoncé vouloir limiter la taille de ces dernières tout en augmentant leur puissance de charge. L’idée : proposer une expérience de conduite la plus fluide possible, tout en baissant les tarifs et le poids de leurs prochaines voitures électriques.