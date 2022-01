WhatsApp veut vous faciliter la vie pour l’envoi de photos et vidéos

WhatsApp travaille sur une petite fonction liée à l’appareil photo et votre galerie d’images. Cette nouveauté est censée mieux ranger vos médias les plus récents et ceux les plus anciens, et supprimer une à deux étapes pour l’envoi de fichiers.

WhatsApp fait sans cesse l’objet de refontes mineures qui apportent avec elle de nouvelles fonctionnalités plus ou moins importantes. La dernière en date, évidemment dénichée par l’insatiable WaBetaInfo, concerne la fonction appareil photo de l’application qui va accueillir deux catégories distinctes pour classer vos images.

L’idée est simple : au moment de capturer un cliché via la fonction appareil photo d’une conversation, un onglet « Récent » aux côtés d’un onglet « Galerie » feront alors leur apparition. Cela permettra d’un côté d’accéder aux derniers médias (photos, vidéos, GIF) enregistrés, et de l’autre de naviguer dans l’ensemble de la galerie, et mieux remonter dans le temps.

Moins d’étapes

À l’heure actuelle, une à deux étapes supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les manœuvres décrites ci-dessus. Après avoir pris une photo, il faut en effet cliquer sur le petit onglet « galerie » en bas à gauche de l’écran pour accéder aux images les plus récentes. Pour tomber sur les plus anciennes, il faut ensuite cliquer sur la petite flèche tournée vers le haut.

WhatsApp veut donc simplifier l’ensemble de ces processus avec une interface repensée, plus pratique et plus intuitive pour les utilisateurs, le tout en supprimant une à deux interactions. Que ce soit des photos ou des vidéos, l’utilisateur aura le choix de sélectionner le type de fichiers qui lui convient.

Des conditions à respecter

À noter que cette méthode sera uniquement valable lorsque vous utilisez l’appareil photo via l’application, et non quand vous souhaitez simplement envoyer un média via le bouton « joindre fichier », placé en bas à droite d’une conversation. Ce bouton ouvre alors une série d’onglets, dont votre galerie, mais ne prend pas en compte la nouveauté présentée dans cet article.

À l’avenir, WhatsApp va également vous donner l’opportunité de stopper puis reprendre un message vocal, comme c’est déjà le cas sur iOS. Transférer ses données d’un smartphone Android vers un téléphone iOS devrait également bientôt être possible, pour ceux qui changent de bord en matière d’interface logicielle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.