Meta Quest Pro : une fuite dévoile le casque de VR next-gen en vidéo et photos

Un internaute a pu mettre la main sur un casque Meta Quest Pro quelques semaines avant la présentation officielle. On a donc des photos du nouveau casque qui s'annonce très fin.

Depuis le rachat d’Oculus, Facebook puis Meta a pris une avance considérable sur la concurrence avec sa gamme de casques de réalité virtuelle. La firme a donné rendez-vous le 11 octobre pour découvrir ses nouveautés à la conférence Meta Connect.

Malheureusement pour Meta, un internaute a pu mettre la main sur l’attraction phare en avance : le nouveau casque Meta Quest Pro.

Un casque de VR autonome, fin et léger ?

Malheureusement pour nous, Ramiro Cardenas n’a pas pu prendre des photos nettes et de haute qualité du casque en question. Il a complété les images avec une vidéo d’unboxing pour le moins complète, permettant de mieux se rendre compte de l’objet.

Impossible d’authentifier la source ici, mais si c’est un faux, on peut saluer l’effort pour créer une maquette s’approchant autant de ce que l’on attend du Meta Quest Pro. Autrement dit, on peut honnêtement partir du principe que c’est bien le casque que doivent présenter les équipes de Mark Zuckerberg dans quelques semaines.

On y découvre un casque beaucoup plus fin et qui semble beaucoup plus léger que les Meta Quest 1 et 2. La firme semble avoir bien réussi à réduire les lentilles placées à l’avant de l’appareil pour créer une visière plus simple.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

Les manettes Quest Controller ne semblent en revanche pas avoir été trop retravaillées. Meta mise beaucoup sur les contrôles aux mains pour son avenir. Sony de son côté a fait le pari de manettes DualSense avec des vibrations très réalistes.

Quelques images de la boite confirment également le nom Meta Quest Pro. On s’attend à un prix de vente beaucoup plus élevé que celui des Meta Quest 1 et 2. Les deux casques grand public avaient un prix attractif autour des 400 euros. Meta pourrait doubler la facture pour ce nouveau casque ciblant les professionnels.

