Pourquoi l’avenir de WhatsApp et Instagram pourrait vite basculer

Un procès très important s’ouvre aux États-Unis contre Meta (anciennement Facebook). À la fin de celui-ci, les applications WhatsApp et Instagram pourraient échapper à Mark Zuckerberg.

Que vont devenir WhatsApp et Instagram ? C’est la grande question qui se pose dès aujourd’hui alors qu’un procès ultra important s’ouvre aux États-Unis contre Meta et Mark Zuckeberg.

On le sait depuis quelque temps, Meta pourrait perdre WhatsApp et Instagram. Or, nous devrions enfin avoir une réponse prochainement. Le procès qui commence ce lundi 14 avril 2025 à Washington va durer huit semaines. Pendant cette période, la FTC, l’agence gouvernementale de protection des consommateurs, va tenter de prouver les pratiques anticoncurrentielles de la firme détenue par Mark Zuckerberg.

Une vieille plainte autour de WhatsApp et Instagram

Le Parisien rappelle les faits. Dans une plainte déposée il y a cinq ans sous le premier mandat de Donald Trump, les autorités étasuniennes accusent le groupe Meta — qui s’appelait encore Facebook à l’époque — d’avoir abusé de sa position dominante lors du rachat d’Instagram et de WhatsApp. Ces rachats ont eu respectivement lieu en 2012 et 2014 pour des sommes d’un milliard et 19 milliards de dollars.

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

Entretemps, Mark Zuckerberg s’est beaucoup rapproché de Donald Trump depuis sa réélection et a même abandonné les règles de modération régissant sa plateforme pour s’attirer les bonnes grâces du locataire de la Maison Blanche qui les conspuait.

Malgré des tentatives de négociation amorcées par Zuckerberg, la plainte n’a pas été abandonnée. Ainsi la FTC estime que « pendant plus d’une décennie, Meta a maintenu aux États-Unis un monopole sur les services de réseaux sociaux personnels ».

Arguments contre arguments

Ainsi pendant le procès, la FTC va tenter de prouver la dégradation de l’expérience proposée par WhatsApp et Instagram depuis leurs rachats (trop de publicités, changements brutaux…). Les autorités vont aussi essayer de prouver que ces acquisitions avaient pour but de tuer dans l’œuf deux concurrents jugés dangeureux pour Facebook/Meta.

Des mails de Mark Zuckerberg rédigés juste avant le rachat d’Instagram sont notamment pointés du doigt. « L’impact potentiel d’Instagram est vraiment effrayant et c’est pourquoi nous devrions envisager de payer beaucoup d’argent », écrivait notamment le milliardaire.

À lire aussi :

Comment supprimer ou désactiver son compte Instagram

En face, Meta va jouer sa défense sur plusieurs points. D’abord en expliquant que le groupe a investit beaucoup d’argents dans WhatsApp et Instagram pour faire de ces startups de grosses entreprises prospères aujourd’hui.

Les avocats de la firme rappelleront aussi que la FTC avaient, à l’époque, validé ces deux acquisitions et qu’elle ne devrait pas pouvoir revenir ainsi en arrière.

Bref, WhatsApp et Instagram pourraient quitter le giron de Meta à la fin de ce procès, mais ce n’est évidemment pas joué d’avance.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !