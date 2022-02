Le break électrique MG5 frappe très fort avec un tarif particulièrement agressif

Pour le lancement de son MG5, la marque MG fait toujours plus parler d’elle grâce à une stratégie tarifaire véritablement agressive : son véhicule débute en effet à partir de 32 490 euros… sans le bonus écologique de 6000 euros.

MG avait affiché des ambitions très prometteuses avec ses SUV électriques MG Marvel R et MG ZS EV dans sa version 2020. Le successeur de ce dernier, le MG ZS EV 2021, a totalement confirmé ces fameuses ambitions, au travers d’une offre alléchante au rapport qualité-prix vraiment intéressant.

MG ne s’arrête pas là et met un point d’honneur à coller à sa philosophie du moment, en révélant les ultimes informations de son dernier break électrique, là aussi lancé à un tarif agressif. Bienvenue au MG5, dont les livraisons débuteront partout en Europe à partir de mars, le tout pour un prix attractif de 32 490 euros. Et ce sans le bonus écologique de 6000 euros auquel il est éligible.

Jusqu’à 400 km d’autonomie

Le MG5 affiche une longueur de 4,60 mètres, une largeur de 1,82 mètre et une hauteur de 1,54 mètre. Il se destine aux familles et offre un volume de coffre de 479 litres, qui peut atteindre les 1 367 litres une fois les sièges arrière rabattus. Le communiqué de presse mentionne un total de 27 compartiments de rangement dans l’habitacle.

Source : MG Source : MG

Pour les baroudeurs, sachez que ce MG5 dispose d’une capacité de remorquage de 500 kg. Si vous souhaitez installer des barres de toit, celles-ci peuvent supporter une charge de 75 kg pour transporter des vélos ou un coffre de toit par exemple.

Cette voiture électrique du segment C a été déclinée en deux configurations de batterie :

61,1 kWh (Autonomie Étendue), autonomie WLTP de 400 kilomètres, puissance de 115 kW (156 ch) avec 280 Nm de couple ;

50,3 kWh (Autonomie Standard), autonomie WLTP de 320 km, puissance de 130 kW (177 ch) avec 280 Nm de couple.

Dans tous les cas, la vitesse de pointe est limitée à 185 km/h. Du côté de la recharge, la version Autonomie Etendue grimpe jusqu’à 87 kW en courant continu (DC), ce qui lui permettra de récupérer 80 % d’énergie en 40 minutes. Pour les longs trajets, ce n’est pas franchement l’idéal. Il existe aussi une charge en courant alternatif (AC) triphasé de 11 kW.

Système V2L

Pas systématique, mais de plus en plus courant sur les véhicules branchés, un système V2L est de la partie pour transformer l’automobile en une source de courant (2500 W). Il est alors possible de brancher des appareils pour les charger, comme un vélo électrique par exemple. Pratique pour dépanner.

Source : MG Source : MG Source : MG

Le MG5 a droit à deux niveaux de finition aux nombreuses technologies embarquées :

La version Comfort intègre ainsi le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), freinage automatique d’urgence, aide au maintien dans la voie, capteurs de stationnement arrière et caméra de recul, Android Auto et Apple CarPlay, accès et démarrage sans clé, sièges avant chauffants ou encore écran tactile de 7 pouces.

Des prix attractifs

La déclinaison Luxury va encore plus loin avec une caméra à 360°, un capteur de pluie, des rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique, un rétroviseur intérieur photochromatique, une sellerie en similicuir noir, des jantes alliage de 17 pouces et un siège conducteur à réglage électrique avec support lombaire manuel.

Voici la grille tarifaire du break électrique MG5 :

Autonomie Standard (Comfort) : 32 490 euros, sans le bonus écologique de 6000 euros ;

Autonomie Standard (Luxury) : 33 990 euros, sans le bonus écologique ;

Autonomie Étendue (Comfort) : 35 490 euros, sans le bonus écologique ;

Autonomie Étendue (Luxury) : 36 990 euros, sans le bonus écologique.

