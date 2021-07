La manette PS5 DualSense pourrait pousser Microsoft à repenser la sienne

Nettement plus ambitieux que Microsoft en termes de contrôleur pour sa PS5, Sony semble donner des idées au géant de Redmond. Dans une interview, Phil Spencer a laissé entendre qu'un nouveau design pourrait être dans les cartons pour la manette Xbox.

Solide sur ses appuis, la manette Xbox Series X / S ne brille toutefois pas par son audace. Elle reprend en effet l’essentiel du design adopté par le très bon contrôleur de la Xbox One, lancé en 2013, avec quelques perfectionnements et ajouts mineurs. Pour sa manette PS5 « DualSense », Sony a été de son côté nettement plus ambitieux, tant en termes d’ergonomie que de design ou de fonctionnalités. Véritable concentré de technologies, la manette du géant nippon impressionne jusqu’à la concurrence… qui semble presque blessé dans son égo.

Comparé à la manette Xbox, la manette DualSense intègre notamment un gyroscope, des gâchettes adaptatives, une vibration haptique de nouvelle génération, un micro, un haut-parleur et un pavé tactile.

Dans une interview accordée à Kinda Funny Games, Phil Spencer, a fait l’éloge de la DualSense, admettant que Sony avait fait du bon travail. Le directeur de la division Xbox chez Microsoft a aussi sous-entendu qu’un tout nouveau contrôleur Xbox pourrait se matérialiser.

Un peaufinage plutôt qu’une refonte ?

« Nous allons probablement travailler sur une manette. Je pense que Sony a fait du bon travail avec son contrôleur. Nous nous penchons sur certains de ces éléments et nous [pensons] qu’il y a des choses que nous devrions faire », a notamment déclaré Phil Spencer après avoir salué le travail déjà réalisé par ses équipes hardware.

Comme le souligne WCCFTech, on ignore ce que Microsoft a précisément derrière la tête. La firme pourrait miser sur une manette classique dotée de nouvelles fonctionnalités, ou au contraire conserver le schéma adopté sur la génération passée et lancer une nouvelle manette Xbox Elite encore plus perfectionnée. Si l’on se fie à d’autres indices égrainés ici et là par Phil Spencer, cette seconde hypothèse paraît pour l’instant plus probable.

Dans tous les cas un remaniement trop radical du design ne serait pas au programme. « Toutes nos manettes n’ont pas exactement les mêmes capacités. L’Elite a des boutons à l’arrière et d’autres choses encore. Nous ne pouvons pas [transformer complètement] la manette Xbox parce qu’il y a maintenant trop d’attentes sur la façon dont elle doit fonctionner, [mais] nous pouvons innover par-dessus », a notamment ajouté l’intéressé… ouvrant plutôt la voie à une évolution sans révolution.

Rappelons que la force de la DualSense vient aussi de son inclusion avec chaque PS5 vendue. Résultat, les développeurs peuvent pleinement l’utiliser en sachant que l’intégralité du parc installé de consoles pourra en profiter. Même si Microsoft venait à lancer une nouvelle manette, il ne pourrait pas donner la même assurance aux développeurs avant la prochaine génération de consoles.