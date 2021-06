Les Xbox Series X et S ne seront pas les dernières consoles de Microsoft

À l'occasion de l'évènement What's Next For Gaming, Microsoft a confirmé travailler sur du nouveau matériel pour le jeu, sous-entendant la future existence de nouvelles consoles.

Depuis des années, on entend que « cette génération de consoles sera la dernière ». C’était déjà le cas pour les PS4 et Xbox One, mais l’idée se veut d’autant plus persistante avec les PS5 et Xbox Series X que le cloud gaming se développe actuellement à vitesse grand V. À quoi bon continuer à développer des machines dédiées au jeu vidéo si n’importe quel appareil avec un écran, un navigateur internet et de la 5G est capable de faire la même chose ?

Pourtant, il semblerait qu’une nouvelle fois, la question n’ait pas lieu d’être. Malgré sa forte implication dans cette nouvelle technologie (xCloud est intégré au Game Pass Ultimate), Microsoft souhaite rappeler qu’il n’abandonne pas la partie hardware.

« Nous ne ralentissons pas sur les consoles »

On pourrait penser que la Xbox Series X deviendrait la dernière console de Microsoft, mais il n’en est rien. À l’occasion d’une table ronde réunissant Phil Spencer (responsable de la division Xbox), Liz Hamren (CVP chargée du contenu et des plateformes Xbox) et Kareem Choudhry (CVP chargé de l’infrastructure du cloud gaming) lors de l’évènement What’s Next For Gaming, une courte phrase de Liz Hamren a balayé d’un revers de la main les futures obsèques des consoles de jeu.

« Le cloud est un élément essentiel de notre feuille de route, mais personne ne devrait penser que nous ralentissons notre développement des consoles principales. En fait, on l’accélère. » Et de continuer : « nous travaillons déjà d’arrache-pied sur de nouvelles machines et de nouvelles plateformes dont certaines ne verront pas le jour avant des années ».

Nouvelle génération ou mi-génération ?

Vous l’aurez compris donc, Xbox veut être partout. Sur nos smartphones, sur nos TV, sur nos ordinateurs… mais aujourd’hui Xbox est encore et toujours une marque assimilée aux consoles et Microsoft ne compte pas tourner la page aussi vite au risque de décevoir sa principale clientèle. Il y aura donc de nouvelles consoles à venir, reste à savoir combien, et sous quelle forme.

La génération actuelle se divise en deux consoles : la Xbox Series X, monstre de puissance pour ceux qui désirent le meilleur, et Xbox Series S pour ceux qui se contentent d’un affichage Full HD et qui pourront peut-être profiter de la puissance du cloud un jour pour jouer dans de meilleures conditions encore. Pour la suite, plusieurs éventualités peuvent se dessiner. La première et la plus probable, concerne les consoles de mi-génération. À l’instar des PS4 Pro et Xbox One X sur la génération précédente, Sony et Microsoft peuvent déjà être à l’œuvre sur des améliorations de leurs consoles actuelles pour booster les ventes de consoles sur la seconde partie de cette génération.

La seconde hypothèse, qui est loin d’être à exclure, est évidemment la console (ou la gamme de consoles) qui succèdera aux Xbox Series S et Series X sur une prochaine génération et qui viendra très certainement se confronter à une hypothétique PlayStation 6.

Entre ces deux visions, il reste les possibilités hybrides, comme une console portable, qui a longtemps été envisagée par Microsoft, mais qui n’aurait certainement pas beaucoup de sens à l’heure des smartphones (coucou le Surface Duo) et du cloud gaming, mais aussi un format à mi-chemin, entre console de salon et console portable, à l’instar de la Nintendo Switch.

Quoi qu’il en soit, l’idée pour Microsoft est de rendre l’écosystème Xbox, et surtout le Game Pass, disponible partout, pour tout le monde. Et si jamais vous ne possédez pas de produit de l’un de leurs partenaires, ils devront bien proposer leur propre matériel. Comme une clé HDMI par exemple…