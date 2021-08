Xbox Series X : l’interface de la console va gagner en lisibilité

Si vous utilisez une Xbox Series X avec un téléviseur 4K, l'interface sera bientôt moins floue.

D’après Microsoft, la Xbox Series X est la console la plus puissante du marché. Si l’on se concentre sur la puissance graphique brute, c’est vrai sur le papier. La console est prévue pour faire tourner les jeux sur un téléviseur 4K jusqu’à 120 Hz grâce à son port HDMI 2.1. Jusque là cependant, l’interface proposée par Microsoft n’était pas à la hauteur de ces prétentions.

Comme l’a remarqué la presse depuis le lancement de la Xbox Series X, l’interface du système n’était jusque là pas adaptée à la 4K. Résultat, l’interface pouvait paraître floue ou pixelisée. Sur le moment, Microsoft avait expliqué qu’il s’agissait de proposer le maximum de ressources aux développeurs. Les choses semblent avoir évolué.

Un nouveau dashboard « haute-définition »

Microsoft a annoncé la sortie d’une nouvelle version de l’interface. Si la Xbox Series X est connectée à un téléviseur 4K, les utilisateurs pourront découvrir « une interface avec une définition plus élevée ». La firme prend soin d’éviter de promettre une interface en 4K UHD. Il faut donc s’attendre à une définition intermédiaire, mais de meilleure qualité que ce qui était proposé auparavant. Microsoft promet une interface plus claire et lisible sur les écrans 4K grâce à ce changement.

Pour accéder à ce nouveau dashboard, il faut s’inscrire au programme Xbox Insiders et remplir les conditions pour participer au canal Skip Ahead. La mise à jour 2109.210813-2200 est disponible en téléchargement. Elle permet aussi de corriger certaines traductions de l’interface.

Pas d’impact sur les performances

Microsoft n’explique pas comment cette nouvelle interface a été développée. En revanche, Jason Ronald, responsable de l’architecture technique de la Series X, a indiqué sur Twitter qu’elle ne prenait aucune ressource aux développeurs de jeux.

No impact to resources for games — Jason Ronald (@jronald) August 16, 2021

Il semble donc que Microsoft a réussi à puiser davantage de puissance dans le silicone de sa console, ou en optimisant le coût en ressource de son interface pour en augmenter la définition.