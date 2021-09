Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Windows 11 ne pourra pas être installé sur les Mac M1

Microsoft a confirmé auprès de The Register qu'il n'autoriserait pas l'utilisation de la virtualisation pour utiliser Windows 11 sur un iMac ou un MacBook M1.

L’un des freins les plus importants pour les utilisateurs d’ordinateurs Apple est la faible proportion de jeux compatibles avec MacOS. Une des manières de détourner cette limite a pendant longtemps été l’installation de Windows sur ces machines grâce à l’assistant Boot Camp.

Il semble cependant que cette solution soit bien plus complexe à mettre en œuvre à l’avenir comme l’a découvert le site The Register. Alors que Microsoft commence à communiquer sur la sortie de Windows 11 dans les prochaines semaines, le site britannique a contacté Microsoft afin de savoir si la prochaine version de son système d’exploitation serait compatible avec les ordinateurs Apple, iMac ou MacBook, dotés de la puce M1.

Un scénario qui n’est pas supporté par Microsoft

« Nous avons demandé à Microsoft si faire tourner Windows 11 sur un Mac M1 dans Parallels était supporté et on nous a répondu que ce scénario n’était pas supporté. Faire tourner le système d’exploitation directement sur le matériel n’est pas pris en charge non plus », indique The Register.

Pour rappel, Parallels est une application de virtualisation qui va permettre de faire tourner Windows directement sur un Mac, qu’il s’agisse d’un ordinateur doté d’une puce Intel ou d’une puce Apple M1. Si cet usage a pu fonctionner durant les premières semaines de la bêta de Windows 11, The Register note que le fait d’utiliser Windows 11 via Parallels sur un Mac M1 affiche désormais un message d’erreur de compatibilité matérielle.

Il semble donc que Microsoft ait mis à jour Windows 11 justement pour que le système ne tourne pas sur les puces Apple M1, et ce alors même que la firme de Mountain View va proposer une version de son OS spécialement dédiée aux ordinateurs avec un processeur ARM.

Windows 11 sera disponible le 5 octobre prochain. D’ici là, vous pouvez consulter notre dossier complet pour tout savoir sur la prochaine version de l’OS de Microsoft, de la configuration requise à l’installation en passant par les nouvelles fonctionnalités.