Dolby Vision arrive sur les jeux Xbox Series X I S pour un HDR encore plus beau

C'est officiel, le standard Dolby Vision arrive sur nos Xbox Series X I S après de longs mois de tests chez les Insiders. Il bénéficiera à plus de 100 titres next-gen optimisés pour la norme HDR de Dolby.

Microsoft déployait en 2017 la technologie audio Dolby Atmos sur ses Xbox. Un an plus tard, ses consoles embrassaient le standard Dolby Vision pour proposer un HDR encore plus flatteur en streaming vidéo. Après 6 mois de tests menés chez les membres du programme Insider, Microsoft est heureux d’annoncer que la norme Dolby Vision arrive maintenant officiellement sur Xbox Series X I S … et cette fois pour nos jeux.

La firme promet dans son communiqué que plus de 100 titres next-gen, actuels et à venir, seront optimisés pour prendre en charge le standard HDR porté par Dolby. Et Microsoft va même plus loin : la firme promet notamment que les titres en HDR10 ou en SDR (via la fonction Auto HDR) pourront également profiter d’un équivalent de Dolby Vision grâce à une amélioration automatique de l’image gérée directement par la console. Reste maintenant à savoir si cette fonction n’aboutira pas seulement à des ersatz de contenus Dolby Vision, ayant pour objectif de gonfler artificiellement le catalogue de titres « compatibles » proposés sur Xbox.

Halo Infinite, un des premiers titres entièrement optimisés Dolby Vision chez Microsoft

Comme le précise Microsoft, les jeux compatibles Dolby Vision s’adaptent quoi qu’il en soit automatiquement aux téléviseurs et écrans prenant en charge la norme HDR de Dolby. Par ailleurs, le standard Dolby Vision arrive sur Xbox en complément des fonctions propres à la nouvelle génération de console. Il est donc compatible avec DirectX Raytracing, mais aussi avec la faible latence ALLM ou encore le taux de rafraîchissement variable VRR.

Pour rappel, le standard Dolby Vision permet d’afficher des couleurs plus profondes que les contenus HDR10 classiques, tout gérant de manière plus fine la luminosité de l’image affichée grâce à des métadonnées dynamiques. Microsoft indique dans son communiqué que Halo Infinite, attendu le 8 décembre prochain, sera parmi les premiers titres Xbox à profiter d’une prise en charge native de cette norme.

Le support du standard Dolby Vision en jeu est pour sa part déployé sur Xbox Series X I S depuis ce 28 septembre, au travers d’une mise à jour logicielle.