Xbox Series X|S et One : les consoles goûtent au cloud gaming en bêta via le Game Pass

La fonction Cloud Gaming débarque sur les consoles Xbox One, Series X et Series S en bêta via l'abonnement Game Pass Ultimate.

Xbox Cloud Gaming continue de s’étendre. Toujours en bêta, le service vient désormais s’inviter sur les consoles de jeux Xbox Series X, Series S et Xbox One. C’est du moins le cas pour les membres du programme Xbox Insider.

Dans les faits, les personnes concernées dans le canal Alpha Skip Ahead, voient l’option cloud gaming s’ajouter à leur abonnement Game Pass Ultimate pour jouer à des jeux sans les installer sur leurs consoles. Notez toutefois que même pour les Insiders, le déploiement se fera progressivement. Cela permet à Microsoft de corriger le tir plus efficacement si un problème est détecté.

Cherchez le nuage sur le Game Pass

Microsoft met en avant le fait que l’option Cloud Gaming permet d’accéder plus rapidement aux jeux afin de se lancer « dans des sessions multijoueurs en ligne avec vos amis en vous permettant de jouer aux jeux Xbox Game Pass sans avoir à attendre une installation ». « De plus, vous économisez de l’espace sur votre disque dur », avance la firme de Redmond. Pour les propriétaires de Xbox One, cela permet aussi d’accéder à des jeux en version next-gen, sans troquer leur console pour une nouvelle.

Si vous êtes membres du programme Insider, vous pouvez donc chercher, sur votre Xbox Series S, Series X ou Xbox One, les jeux accompagnés d’une icône en forme de nuage sur l’interface Game Pass.

Rappelons au passage que la fonction Cloud Gaming a aussi débarqué (toujours en bêta) sur PC via l’application Xbox pour Windows 10 et Windows 11. Elle existe déjà sur Android, sur Mac et via le web pour les iPhone.