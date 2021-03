Les Xbox Series X∣S commencent à profiter du Dolby Vision

Promis à l'automne dernier, le Dolby Vision a fait son apparition sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Mais dans un premier temps, il ne s'offre qu'aux inscrits au programme Xbox Insider de rang alpha.

C’était l’une des promesses de Microsoft qui tardait à se concrétiser : l’arrivée de la compatibilité des consoles Xbox Series X∣S avec le Dolby Vision, ce format vidéo premium qui doit embellir l’expérience de jeu grâce à du HDR dynamique. Annoncée en septembre dernier, l’implémentation serait enfin en cours d’introduction.

Une fonction en phase de test

Selon Forbes, les premiers joueurs ont commencé à apercevoir des jeux compatibles Dolby Vision dans leur catalogue après le déploiement de la mise à jour 2104 envoyée sur les Xbox Series X et Xbox Series S. Il s’agit évidemment de membres du programme Xbox Insider Alpha qui servent de bêta-testeurs. Les possesseurs de téléviseurs compatibles ont ainsi vu la mention Dolby Vision apparaître sur certains titres.

Microsoft a confirmé le démarrage de la phase de test. « Comme nous l’avons annoncé l’année dernière, nous sommes ravis d’apporter la prise en charge de Dolby Vision pour les jeux sur nos nouvelles consoles Xbox en 2021. La fonctionnalité est actuellement en test et nous aurons plus à annoncer bientôt sur le calendrier de disponibilité générale et les fonctionnalités« , a précisé l’entreprise.

Tous les jeux potentiellement compatibles

Une première liste de jeux avait ainsi été signalée, comprenant Gears 5, Borderlands 3, Halo Master Chief Collection et Wreckfest. Après plusieurs tests, de nombreux joueurs ont indiqué que le Dolby Vision fonctionnait finalement avec tous les jeux prenant en charge le HDR. Il faut pour cela avoir coché l’option Dolby Vision dans les paramètres « Sortie d’image » et votre téléviseur pourra afficher votre jeu en qualité optimale.

Mais comme le note Forbes, il y a encore quelques limitations, temporaires ou non, dans le fonctionnement du Dolby Vision. Seulement le 60 Hz serait pris en charge et non le 120 Hz pour des questions de bande passante du signal. La technologie ne serait donc pas implémentée directement ni codée dans le jeu. Selon le média américain, cela pourrait sous-entendre un fonctionnement à deux niveaux, avec des jeux spécifiques le prenant en charge nativement.

Les premiers retours de joueurs mettent en avant que la luminosité, les niveaux de noir et les saturations de couleurs des jeux en HDR sont plus précis et raffinés qu’avec le format HDR10 initial. De bon augure pour les téléviseurs compatibles comme les écrans Oled de LG, partenaire officiel des Xbox Series X, qui sont compatibles Dolby Vision. Nettement moins pour un autre partenaire fort de Microsoft, Samsung qui ne prend pas en charge cette technologie, ayant développé sa propre version avec notamment le HDR10+ Adaptative.