FPS Boost : cinq jeux Bethesda vont être encore plus beaux et plus fluides sur Xbox Series X|S

La rétrocompatibilité améliorée est toujours l'un des chevaux de bataille de Xbox. Et sur sa dernière génération de console, le fabricant américain a déployé la fonction FPS Boost pour doubler le framerate et gagner en fluidité. La liste des titres compatibles s'allonge et s'enrichit de cinq titres phares de Bethesda, le nouveau chouchou maison.

Si vous attendez de gros exclusifs à foison sur Xbox Series X|S, il va encore falloir prendre un peu votre mal en patience. Mais, comme Sony sur PlayStation 5, Microsoft ne lésine pas sur les améliorations visuelles et technologiques pour bonifier l’existant, c’est-à-dire les jeux de la génération précédente qui s’enrichissent de 4K, de 60 ou 120 fps…

À ce jeu-là, Xbox a trouvé un subterfuge pour profiter pleinement de la puissance de ses nouvelles consoles et proposer des jeux encore plus beaux pour qu’ils durent plus longtemps. Cela s’appelle le FPS Boost sur les Series X et Series S.

Des jeux encore plus fluides et mieux finis

Grâce à cette nouvelle astuce, Xbox tire profit de la puissance de la machine pour améliorer la fluidité du jeu en rétrocompatibilité. Il va ainsi pouvoir passer de 30 à 60 images par seconde voire 120 images par seconde pour les plus valeureux. Tout cela a pour but de rendre la fréquence d’images plus élevée et plus stable.

Pour aller plus loin

FPS Boost : Microsoft améliore des jeux Xbox gratuitement sur Series X et S

Le véritable avantage pour les studios, c’est d’obtenir sans effort un jeu prêt pour la next-gen. Car tout le travail a été fait par les développeurs de Xbox. Ainsi, des jeux comme Sniper Elite 4 ont pu profiter d’un embellissement, mais aussi d’une correction de certains problèmes de performances de leur version d’origine.

Et pour mieux informer le joueur, la notification FPS Boost apparaît à l’écran. Il est ainsi possible de désactiver la fonction depuis la mise à jour de l’interface déployée ces derniers jours.

Des jeux Bethesda parmi les premiers bienheureux

Après une première salve de jeux le mois dernier, Microsoft a étendu sa liste en y ajoutant cinq nouveaux titres issus du catalogue Bethesda, le nouveau membre des Xbox Studios, comme annoncé lors de l’ajout du nouveau partenaire au Xbox Game Pass.

Watch Dogs 2

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Dishonored Definive Edition

Fallout 4

Fallout 76 Steel Dawn

Prey

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition

Et les cinq titres Bethesda ne seront pas seulement améliorés pour les propriétaires des jeux. Ils le sont aussi pour tous les abonnés au Xbox Games Pass dont ils font partie. La branche gaming de Microsoft promet que cela va « presque doubler le framerate original« , de 30 à presque 60 ips en activant le FPS Boost.

Pour anticiper toute déconvenue, Xbox a indiqué que, pour Fallout 4 ou Fallout 76, le FPS Boost ne serait pas automatiquement activé, car cela va réduire la résolution afin de « garantir à la fois un bon fonctionnement et un excellent jeu« . Libre au joueur de le faire, comme pour le Auto HDR qui peut être activé ou non.

D’autres titres vont venir s’enrichir du FPS Boost dans les prochaines semaines, promet déjà la firme de Redmond.