Microsoft prépare un mois d'octobre 2021 plein de sorties day one sur son Xbox Game Pass pour Xbox Series X|S et PC. Back 4 Blood ou encore le vénérable Age of Empires IV (uniquement sur PC), les nouveautés débarquent.

Le Xbox Game Pass renouvelle régulièrement son catalogue et le mois d’octobre ne fait pas exception. La firme de Redmond poursuit sa stratégie dans le jeu vidéo en multipliant les sorties Day One, une bonne nouvelle pour les abonnés qui aiment à piocher dans les sorties fraîches.

Les jeux inclus dans le Xbox Game Pass en octobre 2021

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Xbox et PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Xbox et PC) – 7 octobre

Visage (Cloud, Xbox et PC) – 7 octobre

Back 4 Blood (Cloud, Xbox et PC) – 12 octobre

Destiny 2: Beyond Light (PC) – 12 octobre

Ring of Pain (Cloud, Xbox et PC) – 14 Octobre

The Riftbreaker (Cloud, Xbox et PC) – 14 Octobre

The Good Life (Cloud, Xbox et PC) – 15 Octobre

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Le mois ne sera donc pas seulement marqué par la sortie de Windows 11 du côté de Microsoft. Deux poids lourds marquent notamment cette sélection : Back 4 Blood, suite spirituelle de Left 4 Dead, et Age of Empires IV, réservé aux joueurs PC. Ils seront tous deux disponibles dès leurs sorties, respectivement les 12 octobre et 28 octobre.

D’autres jeux profitent d’une sortie Day One comme The Good Life, qui vous met dans la peau d’une journaliste endettée, ou The Riftbreaker, qui propose de construire une base à l’aide d’un costume de Mecha.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en octobre