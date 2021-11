Windows 11 et PC : Microsoft date sa prochaine conférence

Microsoft nous donne rendez-vous pour une conférence dont l'objet est déjà au centre de rumeurs : un nouveau PC et une nouvelle version de Windows 11.

Le Surface Laptop SE apparait désormais comme une réalité. Il y a quelques jours seulement, une rumeur pointait vers la future présentation d’un PC portable développé par Microsoft à petit prix. Connue sous le nom de code Tenjin, cette machine serait conçue pour être vendue le moins cher possible par Microsoft afin de viser le marché de l’éducation face aux Chromebooks.

La firme irait plus loin et proposerait une version de Windows 11 adapté à cet usage, nommé Windows SE par la rumeur. On ne croit pas vraiment à la coïncidence quand Microsoft officialise cette nuit une conférence à venir dont le sujet principal sera : l’éducation.

Rendez-vous le 9 novembre

Microsoft nous donne donc rendez-vous le 9 novembre à partir de 18 heures pour une conférence nommée reimagine education qui devrait nous permettre d’en apprendre plus sur « les dernières solutions technologiques tout en examinant les lacunes d’apprentissage laissées par la pandémie ». Lors de cette conférence, nous pourrons « écouter les partenaires de Microsoft, les responsables d’écoles et quelques invités spéciaux, et découvrir les technologies nouvelles et existantes de Microsoft Éducation ».

Cela semble donc l’occasion parfaite pour Microsoft de dévoiler cette version spéciale de Windows 11 et ce nouveau PC portable. D’après les rumeurs, ce PC portable serait équipé d’un écran de 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels, d’un processeur Intel Celeron N4120 et de 8 Go de RAM.

Reste à savoir si cette machine développée par Microsoft portera la marque Surface, ou si à l’instar des claviers et souris, Microsoft préférera utiliser sa propre marque.