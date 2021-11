Xbox : vous pouvez jouer aux jeux Game Pass sans les télécharger

Promis depuis plusieurs semaines, le Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur Xbox One et Xbox Series pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Les tests avec les membres du programme Xbox Insider se sont bien déroulés depuis plusieurs semaines. Microsoft annonce donc la mise à disposition d’une fonction attendue : le Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox : les Xbox One et les Xbox Series S et X. Il peut paraître contre intuitif d’utiliser le cloud gaming sur des consoles de jeux déjà capable de faire tourner les derniers titres, mais cela a plusieurs avantages.

Quel est l’intérêt du Xbox Cloud Gaming sur console ?

Tout d’abord, cette nouvelle fonction permet aux consoles Xbox One d’avoir accès à des jeux next gen uniquement disponibles sur les nouvelles consoles comme The Medium et bientôt Flight Simulator. Microsoft a confirmé que Flight Simulator serait disponible au début de l’année 2022 en cloud gaming. En ces périodes de grandes pénuries de consoles, il est pratique de pouvoir accéder aux nouveaux jeux sans avoir la nouvelle console. Ça permet aussi d’augmenter la durée de vie des anciennes machines, ce qui est toujours bon à prendre.

Autre avantage, gagner de la place sur la console. S’il y a un jeu auquel vous souhaitez jouer occasionnellement avec des amis, comme le jeu de coop Outriders, vous pouvez le faire en cloud gaming sans qu’il occupe inutilement de la place sur votre console le reste du temps. Pour des jeux qui pèsent de plus en plus des dizaines de Go, et sur des consoles qui ont peu de place notamment la Xbox Series S, cela peut changer totalement l’expérience de la machine.

Il y a enfin le fait de pouvoir tester des jeux sans attendre le téléchargement. Si vous souhaitez tester Forza Horizon 5 sans télécharger les 100 Go d’installation du jeu, vous pouvez le faire en quelques actions grâce au cloud gaming. De quoi se faire un avis rapide sur un titre, avant d’éventuellement l’installer pendant la nuit.

Comment accéder aux jeux en streaming ?

Le Xbox Cloud Gaming est disponible sur les consoles Xbox One et Xbox Series S et X dès à présent. Pour y accéder, il est nécessaire d’être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. Une icône de nuage apparait dans l’interface à côté de l’action « jouer » pour signifier qu’un jeu est disponible en cloud gaming.

Pour le moment, seul une sélection des jeux du Xbox Game Pass sont compatibles. Microsoft en ajoute tous les mois, et en retire également. La firme avait également promis en 2019 de permettre l’accès aux jeux achetés sur le Xbox Store en dehors du Xbox Game Pass. La marque n’a jamais repris la parole concernant cette promesse.

